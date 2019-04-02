Андрій Овдій: Порошенку потрібні прямі дебати із Зеленським (огляд преси)

Експерти газети «Україна молода» вважають, що якась певна частина голосів Юлії Тимошенко та Юрія Бойка може перейти до Володимира Зеленського. «Єдине, що може зіграти на руку Петру Порошенку, – прямі дебати з Зеленським», – зазначає політичний експерт Андрій Овдій. Бо українці сприймають Зеленського як людину з народу, такий собі ідеальний образ Голобородька, який прийде й одразу всіх посадить. Тому Порошенку потрібно показати, що Зеленський зовсім не звичайна людина і їздить він на джипі з охороною і так само не любить пресу, яка ставить йому незручні запитання. А сильним козирем Тимошенко експерт вважає її вміння домовитися з ким завгодно. На цьому наголошується в публікації «Квітневий жарт чи майбутнє країни?».

Українці шукали не політика, а людину, яка кардинально відрізняється, переконує «Газета по-українськи». Прагнули українського Макрона, а знайшли – Зеленського. Щодо Петра Порошенка, то йому допомогла пройти у другий тур ефективна кампанія. Чинний президент витиснув максимум. Інша проблема, що в нього високий антирейтинг і недовіра, подолати які вкрай важко. Його козирем у другому турі може стати демонстрація неготовності Зеленського до президентства, зазначає газета. Наприклад, завдяки дебатам. Переконуватимуть,що шоумен-президент – це катастрофа. Друге – зниження явки. Якщо 21 квітня на дільниці прийдуть не менш як 55 відсотків виборців, переможе Зеленський. Якщо менше половини – з’явиться шанс для Порошенка. Щодо Анатолія Гриценка, то у нього, на думку автора статті, була провальна кампанія. Торік його розглядали як альтернативу Порошенкові. Але він не зачепив. Такий собі «князь нудьги». А Ігореві Смешку вдалося. Тому і відібрав у Гриценка на фініші частину прихильників. Є попит на людей у погонах, але з непоганою репутацією. Про парламентські вибори говорити зарано, зазначає автор статті. Зараз не можна зважати на рейтинги партій, які показують. Ситуація сильно зміниться. Хто стане переможцем перших, може програти на парламентських.

Про перші підсумки першого туру президентських виборів-2019, про несподіванки і феномени пише газета «День». Найбільшою несподіванкою газетярі називають значну підтримку виборцями Володимира Зеленського. Так сталось, бо політики не займалися виборцями для того, щоб вони були більш підготовленими. Також не вельми переймались розвитком справжніх ідеологічних партій. Тому і отримали такий вердикт від виборців, які готові голосувати за людину без будь-якого політичного досвіду і підготовки. Другою найбільшою несподіванкою виборів видання називає прорив Ігоря Смешка. Враховуючи обмеженість ресурсів і короткий час (кандидат стартував у січні 2019-го) результат більше ніж достойний, зазначає видання. Натомість значно знизився результат – майже вдвічі в порівнянні з попередніми президентськими виборами – в Олега Ляшка, що ставить під загрозу його проходження до наступного парламенту. Головний висновок журналістів – процедурно українці навчилися проводити вибори, але якщо брати до уваги сенси, то тут суттєве відставання. Це стосується як кандидатів, так і вміння робити висновки виборцями.

Коментують перші результати виборів і експерти «Дня». Так, громадський діяч В’ячеслав Гусаков, вважає, що головний підсумок голосування, – це результат відсутності протягом багатьох років роботи з виборцями, появи ідеологічних партій, формування державних інституцій. Адже демократія – це не тільки вільні вибори, а й відповідальність тих, кого обрали. Вони повинні усвідомлювати, що розчарування виборця – дуже погана річ, яка може мати дуже негативні наслідки для держави. Особливо в країні, де майже немає ідеологічних партій. Та й партій майже немає, а є «політичні проекти» із різною тривалістю життя. У такій ситуації людям можна підсунути такий собі ерзац у красивій обгортці. І виборці, очікування яких влада не виправдала, просто проголосували за «інше», за тих, хто асоціюється із майбутніми змінами, точніше, із сподіваннями на зміни на краще. З коментарями інших експертів видання знайомить у статті «Другий тур – «тунель» можливостей».