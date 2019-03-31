Порошенко: я критично і тверезо розумію той сигнал, який суспільство подає сьогодні владі

Президент України Петро Порошенко заявив, що не відчуває «ейфорії» після оприлюднення результатів екзит-полів.

«Я не відчуваю жодної ейфорії. Я критично і тверезо розумію той сигнал, який суспільство подає сьогодні чинній владі. Це є суворий урок для мене і для всієї нашої команди. Це є абсолютно серйозний привід для ретельної роботи над помилками, допущеними протягом останніх років», – сказав Порошенко.

Він додав, що готовий до «глибокого та предметного діалогу з тими, кого не зміг переконати перед першим туром».

Крім того, Порошенко заявив, що голосуванням 31 березня українці «зламали російський сценарій першого туру».

«Точно не Порошенка вони (Росія – ред.) хотіли бачити в другому турі. Нічого в них не вийшло. Дозвольте висловити припущення, друзі і недруги з Росії: українці так само зламають вам сценарій і другого туру. Побачите», – сказав Порошенко.

За даними національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримав 30,4%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,8%, Анатолій Гриценко – 7,1%.

Національний екзит-пол-2019 проводили спільно Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Вони опитали 17 956 респондентів на 400 виборчих дільницях.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів. Станом на 15 годину явка становила 45,08%.​

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.