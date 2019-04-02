ЦВК залишилося порахувати 1% протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала понад 99% протоколів на виборах президента України.
За цими даними, у першому турі виборів продовжує лідирувати Володимир Зеленський. Він набирає 30,23% голосів виборців.
На другому місці – Петро Порошенко – 15,92%.
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Далі йдуть Юлія Тимошенко – 13,39%, Юрій Бойко – 11,68%, Анатолій Гриценко – 6,92%, Ігор Смешко – 6,03%, Олег Ляшко – 5,48%.
Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.
Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.
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