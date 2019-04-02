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02 Квітень 2019, Київ 14:05
Новини | Політика

ЦВК залишилося порахувати 1% протоколів

За попередніми даними, у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко

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Центральна виборча комісія опрацювала понад 99% протоколів на виборах президента України.

За цими даними, у першому турі виборів продовжує лідирувати Володимир Зеленський. Він набирає 30,23% голосів виборців.

На другому місці – Петро Порошенко – 15,92%.

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Далі йдуть Юлія Тимошенко – 13,39%, Юрій Бойко – 11,68%, Анатолій Гриценко – 6,92%, Ігор Смешко – 6,03%, Олег Ляшко – 5,48%.

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Як голосували кандидати в президенти та інші політики
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Як голосували кандидати в президенти та інші політики

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