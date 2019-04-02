Тимошенко про вибори: це лише один втрачений шанс

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила 2 квітня, що не має наміру оскаржувати в суді результати першого туру виборів президента України або організовувати протести своїх прихильників проти цих результатів.

«Наша боротьба не завершена. Це лише один втрачений шанс. У нас залишається можливість втілити новий курс – це наступні парламентські вибори», – заявила Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» також звинуватила президента України Петра Порошенка та його команду у фальсифікаціях.

«Перше, в Україні були застосовані технології, які привели до тих результатів, які ми отримали – це реєстрація 39 кандидатів, використання адмінресурсу… Їм вдалося розпорошити голоси проєвропейських, опозиційних сил», – твердить Тимошенко.

Вона також заявила, що в другому турі не підтримуватиме жодного кандидата.

Згідно з останніми даними ЦВК, яка порахувала майже 99% протоколів по Україні, лідирує в першому турі виборів Володимир Зеленський із понад 30% голосів, на другому місці – Петро Порошенко (майже 16%). Юлія Тимошенко посідає третє місце – майже 13,4% голосів виборців.

Остаточні результати мають бути оголошені до 10 квітня. Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.