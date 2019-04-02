Вибори президента України: пораховані понад 98% протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 98,03% протоколів на виборах президента України.
За цими даними, у першому турі виборів продовжує лідирувати Володимир Зеленський. Він набирає 30,24% голосів виборців.
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На другому місці – Петро Порошенко – 15,93%. Далі йдуть Юлія Тимошенко – 13,39%, Юрій Бойко – 11,66%, Анатолій Гриценко – 6,93%, Ігор Смешко – 6,03%, Олег Ляшко – 5,47%.
Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.
Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.
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