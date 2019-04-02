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02 Квітень 2019, Київ 10:53
Новини | Політика

Вибори президента України: пораховані понад 98% протоколів

Лідером перегонів, за попередніми даними, залишається Володимир Зеленський

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Центральна виборча комісія опрацювала 98,03% протоколів на виборах президента України.

За цими даними, у першому турі виборів продовжує лідирувати Володимир Зеленський. Він набирає 30,24% голосів виборців.

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На другому місці – Петро Порошенко – 15,93%. Далі йдуть Юлія Тимошенко – 13,39%, Юрій Бойко – 11,66%, Анатолій Гриценко – 6,93%, Ігор Смешко – 6,03%, Олег Ляшко – 5,47%.

Як голосували на виборах президента України в світі
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Як голосували на виборах президента України в світі

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Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Вибори поруч із війною. Як голосували у Станиці Луганській
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Вибори поруч із війною. Як голосували у Станиці Луганській

Вибори президента у Станиці Луганській відбулися. Відбулися вперше за 9 років. До вашої уваги фоторепортаж про те, як це відбувалося

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