У Києві Зеленський випереджає Порошенка на півтора відсоткові пункти

У Києві Володимир Зеленський отримує 27% голосів, свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, яка опрацювала в столиці 98,7% бюлетенів. За ним іде Петро Порошенко з 25,5% голосів.

Юлія Тимошенко набрала 12,89%, Ігор Смешко – 9,63%, Анатолій Гриценко – 9,11%, Юрій Бойко – 6,26%.

Найменше із рейтингових кандидатів місто голосувало за Олега Ляшка – 1,47%.

Київ показав один із найвищих рівнів активності виборців в Україні: явка склала 68,05%. За цим показником столиця поступається Волині (68,4%) та Львівщині (68,91%).

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія опрацювала понад 95% протоколів по Україні. Володимир Зеленський набирає 30,23%, Петро Порошенко – 15,94%, Юлія Тимошенко – 13,4%, Юрій Бойко – 11,58%, Анатолій Гриценко – 6,96%, Ігор Смешко – 6,02%, Олег Лягко – 5,47%, Олександр Вілкул – 4,18%, Руслан Кошулинський – 1,64%, Юрій Тимошенко – 0,62%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.