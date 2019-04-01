ЦВК опрацювала 95% протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 95% протоколів по Україні.
Володимир Зеленський набирає 30,23%, Петро Порошенко – 15,94%, Юлія Тимошенко – 13,4%, Юрій Бойко – 11,58%, Анатолій Гриценко – 6,96%, Ігор Смешко – 6,02%, Олег Лягко – 5,47%, Олександр Вілкул – 4,18%, Руслан Кошулинський – 1,64%, Юрій Тимошенко – 0,62%.
Загалом в Україні опрацювали 17 902 573 бюлетенів.
Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.
Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.
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