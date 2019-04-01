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01 Квітень 2019, Київ 22:47
Новини | Політика

ЦВК опрацювала 95% протоколів

Явка на виборах президента склала близько 62,8%

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Центральна виборча комісія опрацювала 95% протоколів по Україні.

Володимир Зеленський набирає 30,23%, Петро Порошенко – 15,94%, Юлія Тимошенко – 13,4%, Юрій Бойко – 11,58%, Анатолій Гриценко – 6,96%, Ігор Смешко – 6,02%, Олег Лягко – 5,47%, Олександр Вілкул – 4,18%, Руслан Кошулинський – 1,64%, Юрій Тимошенко – 0,62%.

Володимир Зеленський на 20:00 за даними ЦВК має 30,24% голосів виборців. Київ, 31 березня 2019 року
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Загалом в Україні опрацювали 17 902 573 бюлетенів.

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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