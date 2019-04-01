«Ви котитеся в пекло» – російські телеканали підбили підсумки українських виборів

31 березня приблизно одночасно з тим, як були оприлюднені результати Загальноукраїнського екзит-полу, в ефір російських федеральних каналів вийшли підсумкові політичні ток-шоу, які були присвячені темі Українських виборів.
Загалом риторика та подача інформації щодо України у них не відрізнялася від багатьох попередніх подібних ефірів, але тут був акцент саме на виборах та персонах Порошенка, Зеленського, Тимошенко та Бойка. Значно менше деяких інших кандидатів.
Якщо згрупувати тези, що подавалися у цих політичних ток-шоу, то їх можна поділити на кілька груп:
- Українські вибори сфальсифіковані владою, а тому Росія їх може не визнавати. Підставою до твердження про фальсифікацію, за подачею російських каналів, є те, що на українські вибори не були допущені російські спостерігачі. Як це співвідноситься з тим фактом, що значну перевагу на виборах отримав кандидат, який не є представником влади - не пояснюється.
- Значний результат Володимира Зеленського є ознакою того, що українські державні інститути більше не діють, а причиною цьому стала Революція гідності, яку у російських ЗМІ називають не інакше, як «антиконституційний заколот». Україна ж за їхніми словами є державою, що не відбулася, а української політичної нації не існує.
- Велика кількість кандидатів на посаду президента України є ознакою того, що в Україні панує хаос, а сама Україна приречена на розпад. У приклад ставиться Росія, у якій є політики, але працюють вони «у команді».
- Українська влада всіляко першкоджала голосуванню жителів окупованої частини Донбасу. Про можливість зміни місця голосування для жителів ОРДЛО та неможливість організувати вибори на території, що підконтрольна угрупованням «ЛДНР», звісно, не зазначається.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ