«Ви котитеся в пекло» – російські телеканали підбили підсумки українських виборів

31 березня приблизно одночасно з тим, як були оприлюднені результати Загальноукраїнського екзит-полу, в ефір російських федеральних каналів вийшли підсумкові політичні ток-шоу, які були присвячені темі Українських виборів.

Загалом риторика та подача інформації щодо України у них не відрізнялася від багатьох попередніх подібних ефірів, але тут був акцент саме на виборах та персонах Порошенка, Зеленського, Тимошенко та Бойка. Значно менше деяких інших кандидатів.

​Якщо згрупувати тези, що подавалися у цих політичних ток-шоу, то їх можна поділити на кілька груп: