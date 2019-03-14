Українські вибори сфальсифікують, а результат нічого не змінить – у чому переконують жителів ОРДЛО через соцмережі

Жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також переселенці мають право брати участь у виборах президента України. Для цього їм потрібно лише завчасно зареєструватися у будь-якому відділі реєстру виборців на вільній території, а у день вибори проголосувати на дільниці, яку вони вказали при реєстріції. При тому, що серед переселенців зміна місця голосування досить популярна, скільки небудь масова участь у виборах людей, що проживають на окупованій території – малоймовірна.

Це пов’язано з багатьма факторами. Серед них, звісно, складнощі що виникають при перетині лінії розмежування (час, гроші, небезпека) так і інформаційне середовище у якому перебувають люди там.

Соцмережі – одне з джерел інформації з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, адже їх складніше контролювати і цензурувати представникам так званих «спецслужб» угруповань «ЛНР» та «ДНР». При цьому, ці ж соцмережі, а саме, їхній сегмент, цільовою аудиторією якого є жителі ОРДЛО, активно використовуються для насадження вигідної окупаційним адміністраціям чи їхнім куратором громадської думки.

Через популярні на цих територіях платформи Вконтакті та Однокласники і, частково, Телеграм, ми спробували оцінити, у яких напрямках російські гібридні сили ведуть роботу з теми виборів президента України, й наскільки цікава вона користувачам.

Тези, що подаються з боку адміністраторів проросійських пабліків та ймовірних «ботів»*, висловлювання та оцінки ситуації так званими «лідерами думки» можна розділити на кілька напрямків.

Основний полягає у тому, що «не має значення, хто переможе, адже Україна у будь-якому випадку – антиросійський проект Заходу»/«київський режим не змінить свого характеру»/«війна проти «народа донбасса» буде тривати»(у різних варіаціях).

По-друге, розповсюджується переконання, що українські вибори будуть сфальсифіковані. Також – незалежно від результату. На підтримку цієї тези розповсюджується інформація про «невиправдане» недопущення на вибори російських спостерігачів та окремих спостерігачів з інших країн. Показовим, що основним критерієм легітимності виборів в Україні, згідно розповсюджених дописів, має стати саме визнання їх Росією.

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На думку провідного експерта політико-правових програм Центру Разумкова Віктора Замятіна ці дві тези є вже звичним елементом гібридної війни. Вони покликані вкотре показати Україну, як фейл стейт, що не здатна провести вибори (це буде стосуватися і майбутніх парламентських). А також, як країну що не здатна проводити власну політику, тож її лідер, незалежно від прізвища, буде діяти на догоду «зовнішньому управлінню».

Окрім цього, на думку Замятіна, таким чином моніториться вразливість суспільства до реагування та сприйняття меседжів від зовнішніх сил на будь яку тему, не тільки виборів.

Але інколи закидається теза про те, що у майбутньому може відбутися зміна керівництва України на більш проросійське та лояльне до угруповання «ЛДНР».

​Дехто вбачає ознаки «позитивних» змін навіть у атмосферних явищах та знаках зверху.

На думку політолога Олексія Голобуцького, це робиться через те, що ні у самому Кремлі, ні у організаторів пропаганди на окупованих територіях немає чіткого бачення майбутнього територій, підконтрольних Росії.



Через це існує певна розбіжність насаджуваних «теорій майбутнього». А градація їх перебуває у спектрі від майбутнього остаточного зникнення України з карти світу та створення «Новоросії» до означеної зміни політичного керівництва України з яким зможуть домовитися у Москві та ватажки угруповань «ЛДНР».

Більшість найпотужніших пабліків Донецька та Луганська «Вконтакті» проводили голосування серед підписників про їхні уподобання на виборах президента України.

«Лідером» скрізь є Володимир Зеленський. Звісно, треба розуміти, що репрезентативність цих голосувань не заслуговує на довіру в жодній мірі. Але показово, що ідентичний результат повторюються з пабліку у паблік. Логічно припустити, що результати у них можуть бути скорельовані в залежності від активності «ботів» чи позиції адміністрації. Але привертає увагу те, що подібні «голосування» викликають зацікавленість у аудиторії та активно коментуються.

Ось тут адміністратори спільноти зробили досить специфічну підбірку кандидатів. Але лідер – теж Зеленський.

​Якщо ж відстежувати спілкування самих підписників у коментарях, то тут спостерігається підвищений рівень агресії, який властивий всьому українському інформаційному простору у передвиборчий період, та ще більше підсилений наявністю конфлікту, перебуванням в окупації й токсичному інформаційному полі.

Помітно, що явні «боти» працюють на підвищення цього градусу агресії. Стратегії, які використовують пропагандисти у соцмережах – різняться, з чого можна зробити висновок, що на кожну аудиторію, за розрахунком, має спрацювати своя.

​Відчувається брак інформації з підконтрольної Україні території – про хід виборів, кандидатів, можливість взяти участь у них вихідцям з тимчасово окупованих територій.

Тема кандидата Зеленського дуже популярна й у обговореннях.

Цільова аудиторія ОРДЛО, судячи з цього, явно цікавить пропагандистів у виборчому контексті – незважаючи на те, що не так уже й багато жителів тимчасово окупованих територій пройдуть процедуру зміни місця голосування і таки доберуться 31 березня до виборчих дільниць.

На думку експерта Центру політичних студій «Ейдос»​Віктора Тарана, увага до президентських виборів у проросійському сегменті соціальних мереж прикута виключно з метою поширення елементів зневіри та дискредитації державних та політичних інститутів та інституцій України взагалі. У тому числі і виборів.



А ключове завдання у цьому те, щоби суспільство розчарувалося в країні Україна, як такій. А це важливо з огляду на окуповані території Донбасу, де багато людей приховано чекають на повернення Українського контролю над Донецьком та Луганськом. Це, на думку Тарана, вкладається у стратегію російських пропагандистів, яку вони обрали для подальшої гібридної інформаційної війни не тільки в Україні, але і у всьому світі.



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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)