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До президентских выборов менее двух месяцев, и уже более 8 тысяч человек изменили временное место голосования. Больше половины из них – переселенцы. Однако кроме переселенцев и так называемых «мобильных граждан» на предстоящих выборах будут голосовать и жители оккупированных территорий. С какими проблемами они могут столкнуться?

Для того, чтобы изменить временное место голосования без смены избирательного адреса необходимо получить справку из госреестра избирателей, не позднее чем за пять дней до голосования. Для людей с пропиской на неподконтрольной территории дополнительных справок и выписок не требуется, достаточно только паспорта. Но и здесь могут возникнуть трудности.

Так переселенке Ирине чуть не отказали в изменении места голосования, ссылаясь на то, что город могут освободить, а сотрудник госреестра получит выговор из-за того, что выписала разрешение. Вот, что пишет на своей странице Ирина Нежива, описывая эту ситуацию.

«Узнаем, что и справка лично ей и даром не сдалась, но вместе с тем мы не можем ей гарантировать, что в приложении к постановлению, которая якобы выйдет через месяц, наш населенный пункт войдет в официальный список оккупированных территорий. То есть перечень оккупированных пунктов, но на него ссылаться нельзя, потому что ждем список к постановлению. Кстати, если вы из Крыма, то претензий нет, а с нами, трудно ... Вот запишет нас женщина на выборы, а Донецк БАЦ и в течение месяца освободят от террористов. Ух, как ругать будут весь отдел. По ее словам, сильно и дорого», – пишет Ирина.

В итоге девушке всё же удалось сменить временное место голосования. Однако, в органах госреестра вам вполне смогут отказать на законных основаниях. Если в случае с временно-перемещёнными лицами, подтвердить ваше присутствие в каком-либо населённом пункте поможет справка переселенца, то в случае с жителями неподконтрольных территорий ситуация усложняется.

Дело в том, что сотрудники государственного реестра могут просто не иметь данного перечня оккупированных территорий. Кроме того, могут возникнуть вопросы о подтверждении цели голосования. Если у человека регистрация в каком-то селе на неподконтрольной территории, и этот населённый пункт не значится в перечне, его, например, просто могли декоммунизировать, и внести в списки с новым называнием.

В случае второго тура выборов, процедуру со сменой места голосования нужно будет повторить.

И тут возникает ещё одна проблема. Если перед первым туров на смену места голосования отводилось полтора месяца, то перед вторым туром это будет 2 недели. Ведь сменить место голосования нужно не менее чем за 5 дней до волеизъявления. За такой короткий срок на органы госреестра ляжет дополнительная нагрузка, а некоторые люди и вовсе не будут повторять процедуру. К примеру, жителям неподконтрольных территорий, для которых будет проблематично делать несколько дополнительных выездов через КПВВ, чтобы подать заявление, а после воспользоваться избирательным правом.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)