Переселенці перемогли уряд у Верховному суді України

На користь вимушених переселенців висловився Верховний суд України. Він підтримав скасування окремих пунктів у постановах уряду стосовно призначення та поновлення соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Більше не буде раптових і непередбачуваних перевірок, чи справді перебуває людина за адресою, яка вказана в довідці переселенця.

Понад два роки тривала судова епопея. Переселенець-пенсіонер Микола Козирєв доводив, що встановлений Кабміном порядок контролю соціальних виплат ВПО та низка положень супутніх документів є неконституційними.

У серпні 2017 року суд першої інстанції частково задовольнив позов Козирєва. Кабінет міністрів України подав апеляцію – і знов програв у липні 2018-го. Крапку поставив наприкінці минулого року Верховний суд України. 20 грудня 2018 року він залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Проти чого боровся Козирєв

«Постанова Кабінету міністрів – це підзаконний акт, він не може суперечити законодавчим актам вищої юридичної сили, зокрема Конституції й іншим законам України. А перевірки, які звалилися на голову переселенцям, – вони ставили отримання соціальних виплат і пенсій в залежність від умов, які не передбачені для інших отримувачів», – пояснює Микола Козирєв, який очолює Громадський комітет захисту конституційних прав і свобод громадян.

Зокрема, «Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування» передбачав, що органи соцзахисту щопівроку мають ходити по адресах переселенців і регулярно укладати акти обстеження їхніх матеріально-побутових умов.

Власне, головними в цих актах були не умови проживання ВПО, а наявність переселенців за зазначеною адресою. В разі, якщо людей вдома не виявилося, виплати могли бути скасовані. Таких випадків багато, хоча люди просто вийшли до крамниці, до лікарні або були на роботі. Відновлення ж виплат – довгий процес.

«Я особисто таким чином не отримував пенсію кілька місяців», – каже Микола Козирєв.

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Козирєва частково. Він скасував згаданий «Порядок здійснення контролю…» і пункти 7, 8, 9 та 13 «Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО», де йдеться про укладення актів обстеження (обидва документи затверджені Постановою КМУ №365 від 8 червня 2016 року). Також скасовані абзаци 6, 7 та 8 Постанови КМУ «Про здійснення соціальних виплат ВПО» №637 від 5 листопада 2014 року.

Це скасування набрало законної сили вже після рішення Київського апеляційного адміністративного суду 4 липня 2018 року. А правильність цих рішень нещодавно підтвердив Верховний суд.

Я готую звернення до Кабінету міністрів та Мінсоцполітики, аби вони привели практику у відповідність до закону

«Мені відомі приклади, коли перевірки припинилися вже влітку, після нашої перемоги в апеляції. Але у коментарях до мого допису на Facebook люди пишуть, що подекуди вони тривали до останнього часу. Наприклад, в Оболонському районі Києва. Тому я готую звернення до Кабінету міністрів та Міністерства соціальної політики, аби вони привели практику у відповідність до закону», – розповідає Микола Козирєв.

«Не знають, як діяти і коли поновлять виплати»

Громадська організація «Восток-SOS», окрім іншого, надає юридичну допомогу переселенцям, яких позбавили виплат.

«В нас є клієнти, які неодноразово потрапляли на таке позбавлення. Тобто люди в суді добилися поновлення виплат, півроку отримували гроші. А з черговою хвилею верифікації вони змушені знову звертатися за поновленням виплат. Тобто логіка держави, вочевидь, така: певна велика кількість людей, позбавлених виплат не стане звертатися до суду», – вважає Олександра Дворецька, виконавчий директор «Восток-SOS».

Вона зауважує, що в деяких регіонах перевірки «матеріально-житлових умов» переселенців проходять і досі. Їх проводять при призначенні або відновленні виплат.

«В органах соцзахисту кажуть, що тепер не знають, як вони можуть переконатися, чи живе тут людина. Є повідомлення від ВПО, що в деяких УТСЗН розводять руками: раніше ми могли прийти з перевіркою – а тепер, мовляв, не знаємо, як діяти, а відтак – і коли зможемо поновити виплати», – каже Дворецька.

Як зміниться робота органів соцзахисту на місцях після скасування судом низки положень у нормативних актах? З цим питанням Радіо Свобода звернулося до Міністерства соціальної політики.

Без перевірки виплат не буде – Мінсоц

У листі прес-служба Мінсоцполітики стверджує, що роз’яснення до структур соцзахисту в регіонах розіслали ще в липні, після рішення апеляційного суду.

Як виявилося, не скасованими лишилися три пункти «Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат…», де згадуються акти обстеження матеріально-побутових умов. В них йдеться про те, що структурний підрозділ соцзахисту вносить акт обстеження протягом трьох робочих днів на розгляд комісії (п. 10), комісія розглядає подання протягом п’яти днів (п. 11) та ухвалює рішення про призначення (відновлення) виплат або відмову (п. 12).

«Таким чином, необхідною умовою для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам органами, що здійснюють соціальні виплати, залишається прийняття відповідного рішення комісією з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї», – підсумовує прес-служба Мінсоцполітики.

Отже перевірки місця проживання переселенців при призначенні виплат лишилися в практиці органів соцзахисту. Крім того, суд не задовольнив позов Миколи Козирєва в частині скасування регулярної ідентифікації пенсіонерів-ВПО в «Ощадбанку». Врешті поки що відвоювати вдалося небагато. Але правозахисники налаштовані продовжувати боротьбу.

«Корінь проблеми перевірок полягає лише у тому, що в нас пенсійні та соціальні виплати прив’язані до довідки переселенця. Саме тому органи соцзахисту відловлюють тих, хто отримують соціальні виплати та проживають на окупованій території. Щойно ми відв’яжемо ці виплати від статусу ВПО, люди перестануть отримувати фіктивні довідки переселенців, не проживаючи на підконтрольній урядові території», – каже Олександра Дворецька з «Восток-SOS».