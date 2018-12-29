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Реинтегрировать Донбасс нужно уже сейчас, поскольку речь идет не о территориях, а в первую очередь о людях, констатируют многие чиновники, политики и лидеры общественных организаций, которые сами являются переселенцами. Люди, оставшиеся в оккупации, и сотни тысяч переехавших на подконтрольную Украине территорию все еще остаются сильным рычагом влияния на происходящее в ОРДЛО.

Государство держит полтора миллиона переселенцев «на крючке», не давая возможности в полной мере интегрироваться в громады на местах, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. До сих пор отсутствуют жилищные программы, лишь 15% переселенцев, согласно исследований «МинВОТ», имеют собственное жилье.

Причина в том, что государство боится: переселенцы не захотят возвращаться домой. Каждый год количество «невозвращенцев» увеличивается – в этом году, словам Георгия Туки, желающих вернуться стало меньше на 8%. Из всех переселенцев сегодня меньше четверти планируют вернуться домой.

«Я считаю, что уже сейчас государство должно разработать механизмы, поощряющие людей возвращаться на места предыдущего проживания. Это могут быть какие-то льготные кредиты, налоговые каникулы. Такими поощрительными методами нужно подталкивать к тому, чтобы продолжать бороться за эту неподконтрольную территорию. Но пока таких программ и близко нет, пока это только идея в моей голове», – говорит Тука.

Продолжилась практика, когда молодежи из ОРДЛО предоставляют возможность поступать в украинские ВУЗы по упрощенной схеме. В 2018 году на 200 человек больше с неподконтрольных территорий приехало поступать в ВУЗы Украины. Но у государства нет единой стратегии решения проблем переселенцев и жителей территорий за линией фронта, говорит глава аналитического центра Институт региональной политики, переселенец из Донецка Энрике Менендес.

«Уже набита оскомина проблемой с жильем для переселенцев, которое не строится. Есть проблема с созданием рабочих мест на подконтрольных территориях для стимулирования переезда квалифицированных кадров, чтобы мы их не потеряли окончательно. Потому что с неподконтрольных территорий большая миграция квалифицированного персонала в Россию, и это люди, потерянные для Украины как для государства. Я считаю, что это чисто политический вопрос, который урегулировать просто нет воли у центров принятия решения», – считает он.

Переселенцы имеют право выбирать парламент и президента, но не могут участвовать в местных выборах. Более того, согласно исследованию, только 31% ВПЛ знакомы с более сложной процедурой голосования на президентских и парламентских выборах на новом месте. Власть не воспринимает переселенцев как электорат и поэтому игнорирует их интересы, считает народный депутат Украины из Донецка Валерия Заружко.

«4 года для этих людей ничего не делали: их не обеспечивали жильем, их не обеспечили финансовой помощью. Поэтому власть уверена, и справедливо уверена, в том, что переселенцы не будут за нее голосовать», – говорит она.

В июле 2018 года суд отменил схему, когда пенсии переселенцам начислялись лишь после личных проверок места их проживания. Но Министерство социальной политики проверки не прекратило, рассказывает представитель Минсоцполитики Олеся Цыбулько.

«Проверки были отменены решением суда, но назначение выплат делается только по акту обследования жилищных условий. В данный момент мы работаем над изменениями к закону, которые дадут равные права всем гражданам», – отмечает она.

До сих пор многим жителям ОРДЛО приходится оформлять справку переселенца для того, чтобы получать пенсию. Организовать выплату пенсий можно было бы уже давно, считает адвокатский менеджер Центра информации про правам человека Алена Лунева.

«Если государство может гарантировать выплату пенсий жителям оккупированных территорий, готовым оттуда выехать и обратиться в пенсионный фонд, чтоб забрать эту пенсию, то государство должно это сделать, а не ссылаться, что «мы не будем КАМАЗы гривен туда везти», – говорит эксперт.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)