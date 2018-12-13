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Увеличение уровня безработицы и снижение доходов среди внутренне-перемещённых лиц. Таковы результаты исследования ситуации с ВПЛ международной организации по миграции. Средний доход внутренне перемещенного лица составляет 2187 гривен. Уровень обеспеченного работой населения среди ВПЛ 43 процента. И всё меньше людей планируют вернуться назад, после освобождения территорий.

Больше половины переселенцев отмечают то, что их финансовое состояние не улучшилось. Так, согласно исследованию Международной организации по миграции 51 процент ВПЛ отмечает, что денег хватает только на еду, а часть опрошенных заявили, что вынуждены экономить даже на продуктах питания.

51 процент ВПЛ отмечает, что денег хватает только на еду

За год людей, вынужденных экономить на еде, стало 12 процентов, против 7 процентов, в 2017 году. Процент переселенцев, которым хватает на базовые потребности и даже удаётся делать накопления остался неизменным – 5.

В больших городах доход перемещённых лиц составляет 2632 гривны

Финансовое благосостояние переселенцев зависит и от места проживания. Так среднемесячный доход ВПЛ больше всего – в Киеве, в среднем это 3599 гривен на человека. В больших городах доход перемещённых лиц составляет 2632 гривны. Сложнее всего тем переселенцам, которые проживают в небольших городах и сельской местности, уровень их дохода 1925 и 1462 гривны соответственно.

15 процентов перемещённых лиц живут в собственном жилье

Ситуация с жильём среди переселенцев тоже не претерпела существенных изменений. Большинство ВПЛ продолжают арендовать жильё: 45 процентов живут в съёмных квартирах, 10 процентов в арендованных домах, 4 процента опрошенных переселенцев вынуждены снимать комнаты. Ещё 15 процентов перемещённых лиц живут в собственном жилье. В этом сегменте наблюдается медленная, но положительная динамика.

43 процента переселенцев сообщили, что они обеспечены работой

Те же переселенцы, которые проживают в общежитиях или социальных центрах чаще всего сообщают о том, что они безработные. В целом же, на сентябрь 2018 года 43 процента переселенцев сообщили, что они обеспечены работой, два процента из них самозаняты. Лидером среди городов, обеспечивающих переселенцев работой по-прежнему остаётся Киев. Один процент опрошенных, заявивших о том, что они безработные, сказали, что работу не ищут.

Что касается тех ВПЛ, которые уехали работать за границу, то таких один процент. Ещё 5 процентов планируют искать работу за пределами Украины.

38 процентов переселенцев возвращаться не собираются

Кроме того, 62 процента переселенцев сообщили о том, что живут в одном месте более трёх лет. Планируют вернуться после освобождения территорий 24 процента опрошенных, в то же время 38 процентов переселенцев возвращаться не собираются.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)