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Запорожская область – одна из наиболее близких к зоне конфликта на Донбассе. Здесь проживает более 56 тысяч вынуждено перемещённых лиц. Многие из них приехали в регион еще в начале лета 2014-го и планируют остаться. Однако, далеко не все из них могут самостоятельно купить здесь жилье. Радио Донбасс.Реалии разбиралось, какие государственные программы приобретения жилья для переселенцев действуют в регионе, и реально ли получить социальное жилье.

С апреля 2017 года в Украине действует программа государственной помощи на покупку жилья для участников АТО и переселенцев. Она предполагает компенсацию половины суммы строительства нового жилья или приобретение вторичного не старше двух лет. За это время в Запорожской области программой смогли воспользоваться 17 семей, рассказывает директор регионального управления госфонда молодежного жилищного строительства Юрий Щербина.

«На сегодняшний день зарегистрировано в Запорожской области 236 кандидатов. За время действия программы было профинансировано в прошлом году 5 семьям, из них 4 переселенца и одна семья участника АТО. И вот этом году 12 семей получили компенсацию», – делится представитель Фонда.

На 2018 год на всю Украину по программе, говорит Юрий Щербина, выделено 100 миллионов гривен, в том числе 4 миллиона для Запорожской области. Представитель Фонда отмечает, что одним из путей решения вопроса жилья для вынуждено перемещённых лиц могло бы быть финансирование аналогичных местных программ, и приводит пример уже действующих.

«Те же молодежные программы раньше финансировались практически все из госбюджета. Но с самого начала децентрализации финансирования нет, но выросло финансирование из статей – город идет навстречу и область. В этом году город выделил десять миллионов и область – три», – говорит директор регионального управления госфонда молодежного жилищного строительства.

Государство также компенсирует покупку жилья переселенцам-ветеранам войны на Донбассе, рассказывает представительница областного департамента социальной защиты Лилия Ерохова.

«9 человек стало на квартирный учет. Один человек купил жилье. 4 человека на суму 4,3 миллиона гривен заявлены, как необходимость в финансировании. Другие 4 человека – сейчас на местах нужно провести комиссии и определить суммы компенсации. То есть, есть регулирование обеспечения внутренне перемещённых особ из числа «атошников», – говорит сотрудница соцзащиты.

А с сентября этого года переселенцы могут становиться на очередь на социальное жилье, а государство представляет субвенцию местным органам власти на ремонт и покупку помещений для него, отмечает советник Минсоцполитики по вопросам вынуждено перемещённых лиц в Запорожской области Анастасия Перепелица.

«Субвенции представляются государственным бюджетом местным бюджетам в размере 50%. При этом инициатива должна идти от местных бюджетов. Если местные органы власти хотят что-то отреставрировать, приобрести что-то в фонд социального жилья – они подают в МинТОТ (Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц – ред.), и МинТОТ координирует и является распорядителем этих средств», – поясняет советник Минсоцполитики.

Однако, не во всех городах Запорожской области есть такой тип жилья. Отсутствует он, например, в самом Запорожье. Об этом рассказала главный специалист Департамента управления жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского горсовета Ирина Комисаренко.

«На сегодняшний день фонда социального жилья в городе Запорожье нет вообще. И квартирного учета социального тоже нет. Все граждане, которые нуждаются в социальной защите, чаще всего обращаются в исполком и путем поселения их в наши общежития горсовета мы решаем их жилищные вопросы», – говорит чиновница.

На территории Запорожской области зарегистрировано более 56 тысяч вынуждено перемещённых лиц из Донецкой, Луганской областей и Крыма, более 23 тысяч из них проживает в Запорожье.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)