(Друкуємо мовою оригіналу)

Днепр – Переселенцы с Донбасса, осевшие в городке Синельниково на Днепропетровщине, жалуются на невыносимые условия проживания в общежитии. Здание, отремонтированное специально для них за деньги Евросоюза в рамках масштабного проекта, в который вложили не одну тысячу евро, оказалось малоприспособленным для длительного пребывания: здесь холодно и сыро. Кроме того, люди, убежавшие от войны, говорят, что им приходят огромные счета за «коммуналку» – до 2 тысяч гривен в месяц на одного. Балансодержатели здания объясняют ситуацию нехваткой лимитов на газ и тем, что сами жильцы неэкономно расходуют электричество. А в городском совете уверяют, что проблема неместная и требует решения на уровне Кабмина. Между тем правозащитники говорят о непродуманности проекта.

«У меня снаряд попал через крышу, разорвалось все внутри, повылетали и окна, и все…Дети как раз ушли к свекрови, повезло», – говорит переселенка из Донбасса Татьяна Реутская.

Она живет в общежитии в Синельниково больше года. В захваченной российскими гибридными силами Ясиноватой у нее остался дом, разрушенный снарядом. Новое жилье устраивает женщину местоположением и внимательным отношением соседей, но сумы за коммунальные услуги, говорит она, неподъемные.

Две тысячи в месяц за проживание в общежитии для переселенцев

После сложной операции Татьяна пока не может работать и числится в центре занятости, за прошлый сезон появились тысячные долги. Женщина показывает чеки на оплату: за март этого года, к примеру, счет составляет более чем 2 тысячи гривен.

Просили помочь погасить нам долги, но нам везде отказали

«Начиная с января по апрель, нам начислили такие суммы, что у меня получился долг в 6 тысяч гривен. И у других жильцов тоже. Мы обращались к главе города, к заместителю мера, в ОГА Днепра, к юристам на «горячую» линию, к депутату. Просили помочь погасить нам долги, но нам везде отказали», – рассказала Татьяна.

8 переселенцев вместо запланированных 300

В общежитии, отремонтированном за деньги Евросоюза, сейчас живет только 8 переселенцев. А планировалось 300 человек! Были еще жильцы, да сбежали в другие общежития или на съемные квартиры. Индивидуальных счетчиков на электричество у обитателей нет. Все, что «накрутят», – двумя бойлерами, стиральной машинкой, электропечками – делится на всех. Всю зиму батареи еле теплые, говорят люди, поэтому приходилось все время подтапливать обогревателями, вот и вышли такие суммы.

«За месяц они накрутили больше ста киловатт»

Общежитие, где обитают переселенцы, находится на балансе Синельниковского профессионального лицея. Учеников лицея сюда не селят. Руководство учебного заведения объясняет, что выделяемых лимитов на газ зимой не хватает на нормальное отопление даже для учебного корпуса, не то что общежития. Топливо для заведение получают по ценам как для юридических лиц. Здание с переселенцами превратилось в непосильную ношу для лицея, признает и.о. директора Любовь Жестовская.

«Электричество для них – по стоимости для населения, вода – по стоимости для населения, стоки – по стоимости населения, квадратный метр – по стоимости для населения. А газ – такого понятия тут нет. Газ приходит на нашу топочную и оттуда мы уже отапливаем эти помещения. О стоимости кубометра для переселенцев вообще речь не идет. Мы некоммерческая организация и продавать газ по кубам не имеем права», – объяснила Любовь Жестовская.

Переселенцам она посоветовала ответственнее относиться к потреблению электричества.

За месяц они накрутили больше ста киловатт. Эти несколько человек. Швейцара мы к каждому не приставим. И как? Как?

«Пожалуйста, экономьте. По-другому никак. Кто-то раз в душ сходит, а кто-то трижды... За месяц они накрутили больше ста киловатт. Эти несколько человек. Швейцара мы к каждому не приставим. И как? Как?» – сказала руководитель лицея.

Решение за Кабмином?

В городском совете уверяют, что проблема неместная и требует решения на уровне центральной власти. Начальник отдела труда и соцзащиты Синельниковской мерии Елена Захарова говорит, что решение за Кабмином.

Нужно принять постановление Кабинета министров и обязать всех балансодержателей выделить деньги и обеспечить людей отдельными счетчиками

«Я считаю, что к закону о внутренне перемещенным лицам, где говорится, что переселенцы должны оплачивать коммунальные услуги по ценам для населения, нужно принять постановление Кабинета министров и обязать всех балансодержателей выделить деньги и обеспечить людей отдельными счетчиками. Возможно ли изменить балансодержателя? Я не знаю, я не специалист в вопросах собственности. Но знаю, что это государственная собственность, которая принадлежит Министерству образования, и это может быть очень проблематично», – сказала представитель мэрии.

«Общежитие было реконструировано, мягко говоря, непродуманно»

Одним из выходов из сложившей ситуации правозащитники видят передачу общежития для переселенцев на баланс города. Кроме того, они просят местную власть выделить дотацию на оплату коммунальных услуг жильцами и посодействовать в оформлении субсидий. Соответствующее обращение передали в мэрию, говорит юрист «Правозащитной группы «Січ» Владимир Плетенко. Он также отмечает непродуманность проекта реконструкции этого общежития за средства Евросоюза.

Перед тем, как реализовывать проект, нужно было промониторить, могут ли вообще здесь проживать переселенцы

«Общежитие лицея было реконструировано, мягко говоря, непродуманно. Не было учтено много вещей. Перед тем, как реализовывать проект, нужно было промониторить, могут ли вообще здесь проживать переселенцы, сколько они здесь смогут пребывать, будут ли они тут в дальнейшем жить. И, как выяснилось, нет. За газ переселенцы, по сути, платят как юридические лица, потому что только лицей заключает договор с горгазом. Электричество распределяется неравномерно. Счетчиков на электричество в комнатах нет, есть общий счетчик, и это, я считаю, несправедливо, потому что проконтролировать потребление энергии каждым невозможно. И еще одна проблема: по проекту здесь должно было проживать 300 человек, а на самом деле – восемь… Мы подготовили обращение к председателю горсовета Синельниково», – сказал юрист.

Радио Свобода в свою очередь подготовило информационные запросы ведомствам, которые отвечали за реконструкцию этого общежития для переселенцев.

В 2015 году на Днепропетровщине стартовал проект реконструкции за счет Евросоюза – 15 зданий под жилье для переселенцев из Донбасса.

На преобразование зданий старых, заброшенных общежитий и учреждений здравоохранения под жилье Европейский союз выделил 1,5 миллиона евро. Это должно было решить вопрос с жильем для более 2 тысяч временно перемещенных лиц.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)Donbas_Radio@rferl.org