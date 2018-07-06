Переселенцы и правозащитники подали в суд на Кабмин, чтобы признать незаконными его постановления о постоянных проверках внутренне перемещенных лиц. Без проверок мест проживания и мест регистрации переселенцы с неподконрольных территорий сейчас не могут получать соцвыплаты, в том числе и пенсии. 4 июля суд второй инстанции признал эти постановления незаконными. Однако, юристы не берутся предсказать, как дальше будет развиваться ситуация. Это решение суда может как облегчить, так и усложнить получение соцвыплат переселенцами, считают эксперты-юристы.

Как получают соцвыплаты переселенцы сейчас:

Сегодня для того, чтобы получить любые соцвыплаты: переселенческие, по уходу за ребенком, пенсию и другие, переселенец должен зарегистрироваться в органах соцзащиты по месту проживания и получить справку переселенца. Но кроме этого, согласно постановлениям Кабмина, человек должен постоянно подтверждать свое реальное место проживания.

Например, если пересленца не застал дома на подконтрольной территории проверяющий контролер, выплаты будут приостановлены. Процедуру регистрации переселенца нужно будет проходить сначала. Более того, перерегистрацию, согласно постановлению правительства, и так нужно проходить каждые полгода – вне зависимости от того, живет человек на подконтрольнйо территории постоянно или нет. Если человек покинул место регистрации более чем на два месяца – соцвыплаты у него тоже отберут.

В чем заключается решение суда:

Переселенцы и правозащитники обратились в суд для того, чтобы признать нынешний порядок соцвыплат дискриминационным и противоправным. 4 июля 2018 года суд второй инстанции принял решение в пользу переселенцев. Постановление Кабмина №365 о порядке социальных выплат и контроле по месту фактического проживания, а также постановление №637 о выплатах через Сбербанк и специальный порядок идентификации признаны недействительными.

Юристы-эксперты пока не прогнозируют, как теперь будут выплачивать пособия переселенцам. Вот несколько вариантов:

Первый вариант: органы соцзащиты начнут руководствоваться не подзаконными актами, а ,как положенно, законом о социальной защите переселенцев. Кабмин оперативно утвердит новый порядок выплат без дискриминационных проверок. Но когда это произойдет – неизвестно.

Второй вариант: Министерство соцзащиты и подконтрольные ему структуры будут продолжать действовать по старому, возможно Кабмин выпустит пару новых схожих подзаконных актов и постановлений взамен тех, которые отменил суд. Это означает, что судебные тяжбы с правозащитнимками продолжатся.

Третий вариант: правительство нанесет так называемый «ответный удар» общественникам и переселенцам. То есть, соцвыплаты будут заблокированы. Оправданием может стать разработка нового порядка и процедуры. Такое уже происходило, когда было принято решение об отмене штампа в справке переселенца, которую нужно было обновлять каждые полгода. Несколько месяцев тогда люди не получали соцвыплаты.

Однако, это лишь версии. Решение суда сода пока ни правозащитники, ни органы соцзащиты не получили. Но, формально, новый демократичный порядок соцвыплат без постоянных проверок уже действует с 4 июля.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)