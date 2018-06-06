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В Украине до сих пор идут споры, стоит ли платить пенсии жителям ОРДЛО. По данным правозащитников, около 400 тысяч пенсионеров никогда не покидали оккупированных территорий Украины, и не получают свои пенсии. Регулярно приостанавливаются выплаты и обычным переселенцам под предлогом так называемой верификации. Что с этим можно и нужно делать? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина, заместитель исполнительного директора Института мировой политики Наталья Ищенко и народный депутат от фракции БПП Светлана Залищук.

– Сегодня вы инициировали дискуссию о выплатах пенсий гражданам с оккупированных территорий. Что происходит с этими выплатами? Что в этой теме сейчас наиболее актуально?

Велерия Вершинина: На наш взгляд, самое актуальное, что не существует системной государственной политики, которая отвечала бы на вопрос, что должны сделать граждане Украины, чтобы получать свои законные пенсии.

Постоянная смена правил, процедур приводит к тому, что граждане Украины никаким образом не могут предугадать, за что их лишат выплат и в чем их обвинят. Традиционные обвинения – финансирование терроризма, звучат четвертый год, при этом мы не можем сказать, что есть наработанная база уголовных дел, которая бы это подтверждала.

Категория переселенцев пенсионеров, не имея своего громкого голоса для защиты, дискриминируется в плане доступа к различным социальным благам и административным ресурсам. Пенсионеры ВПЛ (внутренне перемещенные лица) не имеют возможности интегрироваться в громады, например, купить жилье и в нем прописаться, и при этом не потерять пенсию.

Пенсионеры-участники АТО, которые служат в армии, так же не имеют возможности оформить свои пенсии. Мы сейчас говорим о гражданах на территории Украины.

Плюс к этому, есть еще около 400 тысяч человек, которые никогда не покидали территорию ОРДЛО, есть около 200 тысяч жителей Крыма, которые не выезжали и не оформляли российские пенсии. Об этих людях традиционно принято забывать и говорить, что их право на пенсию будет реализовано, когда мы вернем контроль над этими территориями.

Четыре года удается избегать решения двух главных проблем ВПЛ и лиц пострадавших от конфликта: вопрос доступа к избирательным правам и вопрос доступа к пенсиям

Четыре года удается избегать решения двух главных проблем ВПЛ и лиц пострадавших от конфликта: вопрос доступа к избирательным правам и вопрос доступа к пенсиям.

– Из чьих уст звучит аргумент о финансировании терроризма?

Валерия Вершинина: Эти аргументы неоднократно звучали в интервью как экс-министра социальной политики, так и одного экс-замминистра социальной политики. Подобные комментарии мы слышали от заместителя министра юстиций. О чиновниках на местах даже не приходится говорить.

​– Наталья, как в других странах с этим? Почему Украина выбрала такой путь, у Грузии был другой?

Наталья Ищенко: Я не могу ответить, зачем Украина ориентируется на Грузию. Та же пенсионная программа Грузии не работает на ее оккупированных территориях. Потому что там люди просто не хотят получать грузинскую пенсию.

Касательно пенсионного плана, который является частью программы по мирной интеграции, на деле в Грузии не происходит никакой реинтеграции. Из-за того, что Грузия все время декларирует интеграцию, Россия усиливает свой контроль этих территорий, противодействует Грузии.

Грузинский опыт прописан в методиках и теоретически он должен работать, но он не успешен.

​– Недавно была майская задержка пенсий, на которую жаловались пенсионеры. Чем это объясняется и закончилась ли эта история?

Валерия Вершинина: 25 апреля было принято постановление Кабинета министров, которое заключалось в том, что теперь ВПЛ не имеют возможности получить задолженность по пенсиям вплоть до принятия специального постановления, которое будет регламентировать, как это делается.

Раньше все пенсионеры, которым задерживали пенсию, имели возможность получить задолженность по пенсии на основании процедуры прописанной в законодательстве. Переселенцы в данном контексте ничем не отличались от других граждан, помимо того, что они для оформления пенсии подавали справку ВПЛ. Теперь и тут будет дискриминация.

Cпециальный порядок выплаты задолженности по пенсиям ВПЛ не разработан Кабмином

Любой другой гражданин, перед которым есть задолженность по пенсии, ее получит. Переселенец не может, потому что специальный порядок выплаты задолженности по пенсиям ВПЛ не разработан Кабмином. Переселенцы могут получать текущую пенсию с момента своего обращения.

На сайте пенсионного фонда было указано, что проблема задержки пенсий связана с верификаций, но это не правда или только ее часть. Проблема произошла в том, что изменения вступили в силу тогда, когда списки на начисления выплаты пенсий уже были готовы, их пришлось отзывать и переделывать вручную. Часть пенсионеров из списка убрали.

Наталья Ищенко: Вопрос пенсий для переселенцев и жителей ОРДЛО очень интенсивно используется для политиканства, пропаганды, манипуляций. Кто-то подогревает людей и говорит, что не нужно платить, там все террористы. Другие, что нужно платить всем и не разбираться, что у некоторых тоже вызывает неприятие. Это раскалывает общество, но не решает проблему.

Нет четкого понимания, кому Украина в состоянии платить сейчас пенсии, а кому нет, что должен делать человек, чтобы гарантировано получить пенсию

Если откинуть политику, то окажется, что ситуация очень запущенная. В законодательстве хаос, нет четкого понимания, кому Украина в состоянии платить сейчас пенсии, а кому нет, что должен делать человек, чтобы гарантировано получить пенсию. Не проводится

Чем активнее Украина будет пытаться вернуть людей, тем сильнее оккупационным властям так же придется о них заботиться и это плюс, на мой взгляд

разъяснительных работ.

– Людям, которые никогда не покидали ОРДЛО, начисляются ли какие-то пенсии? Получат ли они выплаты после деоккупации? И что нужно сделать, чтобы получили в будущем?

Валерия Вершинина: Государство управляет не пустыми территориями, а людьми. Чем активнее Украина будет пытаться вернуть людей, тем сильнее оккупационным властям так же придется о них заботиться и это плюс, на мой взгляд. Речь идет о жизнях людей.



Но как позаботиться о людях, которые не мобильны? Вначале нужно позаботиться о себе здесь. Нужно принять законопроект 6692, который отменит необходимость справки ВПЛ для получения пенсии на территории Украины.

– Светлана, почему не рассматривается этот законопроект?

Светлана Залищук: С одной стороны, есть поддержка комитета по социальной политике, они рекомендовали включить законопроект в повестку дня нынешней сессии и принять его в первом чтении, взять за основу.

В то же время, в Министерство социальной политики и в Кабмине в целом нет поддержки этого законопроекта, отсюда причина его невключения и нерассмотрения.

– Что с этим можно сделать? И будет ли этот законопроект когда-либо рассмотрен?

Это один из тех законопроектов, который не начнут рассматривать пока не будет огромной поддержки со стороны общества, групп, которые страдают

​Светлана Залищук: Сегодня нужно активно работать с нашим правительством, без поддержки Министерства финансов и Министерства социальной политики, реального движения в парламенте не произойдет. Думаю, это один из тех законопроектов, который не начнут рассматривать пока не будет огромной поддержки со стороны общества, групп, которые страдают.

– Можно ли говорить, что де-факто государство отказалось от оккупированных территорий?

Наталья Ищенко: Де-факто, мы их не контролируем. Мы от них не отказывались, у нас их забрали. В Хорватии смогли начать выплачивать пенсии после того, как началась мирная интеграция, началась миротворческая миссия ООН на этой территории.

А тем, кто физически находится на территории Украины, регистрируется тут, проходят процедуру идентификации, им нужно выплачивать пенсии.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)