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Запорожье – «Сто судеб» – это истории пенсионеров-переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Эти люди в судебном порядке добились восстановления выплат им украинских пенсий. Юридическую помощь им оказывали представители благотворительного фонда «Право на защиту», которые и записали истории переселенцев, отстоявших в суде свои права. 11 декабря это издание презентовали в Запорожье.

Всех жителей неподконтрольных Украине территорий, которым была прекращена выплата пенсий, условно можно разделить на несколько групп, рассказывает координатор по вопросам предоставления правовой помощи фонда «Право на защиту» Юлия Трало. Во-первых, это – люди, которые не смогли выехать на подконтрольную Украине территорию в силу разных обстоятельств, например, состояния здоровья. Вторая категория – это переселенцы, которые периодически возвращаются домой и во время проверки по месту регистрации социальными службами находились в зоне проведения АТО.

Учитывая, что пенсия составляет полторы-две тысячи, а нужно, чтоб здесь жить, тысячи хотя бы три-четыре, они были вынуждены в 2016-2017 годах вернуться на неподконтрольную территорию

«Третья категория – это люди, что переселенцами были, но учитывая, что пенсия составляет полторы-две тысячи, а нужно, чтоб здесь жить, тысячи хотя бы три-четыре, баланс у людей не сошёлся, и они были вынуждены в 2016-2017 годах вернуться на неподконтрольную территорию, чтоб иметь возможность хотя бы жить в родных стенах», – говорит Юлия Трало.

С проблемой начисления пенсий сталкиваются и переселенцы, претендующие на спецпенсии, из-за того, что архивы их предприятий остались на неподконтрольной территории. А с августа месяца без пенсий оказались так называемые «экс-переселенцы» – люди, прописавшиеся на новом месте жительства и отказавшиеся от статуса ВПО. Так, с такой ситуацией столкнулась одна из новых жительниц Бердянска, рассказала во время презентации советник Минсоцполитики в регионе по вопросам ВПО и переселенка Анастасия Перепелица.

«Она говорит: «Я разорвала все страховки свои международные, чтоб приобрести себе жилье, чтоб прописаться и жить». Она работала в государственной структуре, одном из министерств в Донецке. И столкнулась с такой ситуацией, что купила жилье, прописалась, отказалась от статуса – и ее лишили пенсии», – говорит советник Минсоцполитики.

Юлия Трало поясняет: после отказа от статуса переселенца госструктуры начали начислять им пенсию на общих началах и, соответственно, начали требовать бумажное пенсионное дело, оставшееся на неподконтрольной территории.

«Если представить такую ситуацию, что прорвало трубу и произошло затопление в помещениях, где находиться бумажные пенсионные дела, что теперь всем пенсионерам города Запорожья брать справку переселенца или справку затопленца или погорельца? Однако почему-то с переселенцами оказалось вот так, хотя, естественно, есть электронное пенсионное дело, по которому, естественно, можно платить», – поясняет координатор по вопросам предоставления правовой помощи фонда «Право на защиту».

Однако выиграть дело – это не значит, что переселенец тотчас получить пенсию, говорит адвокат запорожского офиса благотворительного фонда «Право на защиту» Вадим Стремоухов.

Уже вступившие в силу решение суда не всегда выполняется Пенсионным фондом, его структурными подразделениями. Аргументация разная

«Выиграть дело оказалось не решение вопроса в целом. Уже вступившие в силу решение суда не всегда выполняется Пенсионным фондом, его структурными подразделениями. Аргументация разная. Начиная от того, что не знаем, как исполнять, и обратились в апелляцию для разъяснения решения апелляционного суда», – рассказывает юрист.

По подсчетам Агентства ООН по вопросам беженцев, на август 2014 года на неподконтрольных Украине территориях проживало около миллиона пенсионеров, сообщила во время презентации представительница агентства Ирина Павлик.

С декабря 2014 года потерялось 160 тысяч пенсионеров

«С декабря 2014 года потерялось 160 тысяч пенсионеров – это люди, которые с лета 2014 года ни разу не получали свои пенсии. В феврале 2016 года по спискам СБУ было приостановлено больше полумиллиона пенсионных выплат переселенцам. По наших подсчетам, 407 тысяч 100 переселенцев сейчас – и те, которые попали под списки СБУ, и те, которые из 160 тысяч, что вообще не получали с лета 2014-го, они выпали. Мы потеряли огромное количество людей, которые должны были поучать свои пенсии, потому что это гарантируется им Конституцией и законами Украины», – говорит Ирина Павлик.

На сегодня благотворительный фонд «Право на защиту» имеет уже 136 выигранных дел в пользу пенсионеров-переселенцев, еще 150 находиться в процессе рассмотрения.

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)