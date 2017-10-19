(Друкуємо мовою оригіналу)

Вопрос о перерасчете пенсий украинцам, которые живут в ОРДЛО, до сих пор не решен. Отказался от справки переселенца – перестанешь получать пенсию. Что еще готовит переселенцам и жителям Донбасса пенсионная реформа, которая стартовала в Украине? Что изменится для жителей Донбасса – как для переселенцев, так и жителей, которые вынуждены были остаться на оккупированных территориях? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал заместитель Министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

– В российских и «сепаратистских» СМИ пенсионную реформу называют неким пенсионным геноцидом. Как вы это прокомментируете? Почему Петр Порошенко назвал пенсионную реформу восстановлением справедливости?

Сейчас пенсия может быть высокой, если у человека была большая заработная плата и высокий стаж

​Николай Шамбир: Восстановление справедливости, потому что мы наконец-то пенсии сделали пенсиями. Все привыкли, что пенсия – это минимально, что может дать государство. Сейчас пенсия может быть высокой, если у человека была большая заработная плата и высокий стаж, что является, по сути, основными факторами при получении заработанной пенсии.​

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– Что поменялось с этой пенсионной реформой? Какие нововведения?

Николай Шамбир: Мы произвели осовременивание пенсий. Пенсии, которые не повышались длительное время, повысили до уровня заработной платы, при которой назначается пенсия сегодня.

Кроме этого, мы сделали механизм постоянной индексации. С 2019 года пенсии постоянно будут индексироваться на уровень 50% роста заработной платы, плюс 50% роста инфляции. Таким образом мы обеспечиваем достаточно высокий уровень индексации пенсии, что позволяет получать современные пенсии постоянно.

Сейчас все работающие пенсионеры получают полную пенсию. Мы заинтересованы, чтобы человек как можно дольше оставался на работе

Также мы начали платить полные пенсии работающим пенсионерам. Раньше пенсии платились не в полном размере, а в размере 85% заработанного. Сейчас с 1 октября все работающие пенсионеры получают полную пенсию. Мы заинтересованы, чтобы человек как можно дольше оставался на работе – это его взносы, налоги, его здоровье. Сейчас Европа идет по этому пути.

И отмена специальных пенсий. Мы не отменили их в один день. Мы сделали так, что будет переход на единую форму назначения пенсий.

– Кроме военных?

Николай Шамбир: Да. Военные – это особенность службы, там специальный механизм выплаты пенсий. Повторюсь, по сути, все будут зависеть от стажа и заработной платы.

– Какой стаж засчитывается?

Николай Шамбир: Засчитывается весь период трудовой деятельности.

– Вы стимулируете людей работать «в белую», но в социальных сетях пишут, что Кабмин лишил миллионы людей пенсии, которые не имели возможности легально работать в 1990 годах, так как большое количество предприятий закрылось, а люди выживали на базарах. Что вы скажете по этому поводу?

Николай Шамбир: Человек сегодня в среднем приступает к трудовой деятельности в 23-24 года. В 1990 годы приступали к трудовой деятельности в 15-16 лет. До 2004 года полностью учитывалась в стаж и учеба. То есть, для людей, которые работали на базарах, 6-7 лет не делает погоды и человек может заработать 35 лет без этого периода.

– Для максимальных выплат нужно 35 лет трудового стажа?

Николай Шамбир: Нет, в 2028 году для назначения пенсии в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа. Это возможно даже для описанной вами категории.

У нас предусмотрена схема уплаты добровольных взносов. Человек может добровольно уплачивать взносы и это будет полноценный трудовой стаж

Даже если этого нет, человек может за период, который не работал и не уплачивал взнос, уплатить его единоразово. Более того, у нас предусмотрена схема уплаты добровольных взносов. Система, которая работает уже довольно длительное время. Человек может добровольно уплачивать взносы и это будет полноценный трудовой стаж.

– Я так понимаю, это такой гибрид накопительной системы и государственного соцобеспечения?

Николай Шамбир: Нет, это солидарная система, которая имеет возможность добровольных солидарных взносов. Она довольно гибкая к инфляционным процессам, падении курсов.

Слушатель, Краматорск: Моя знакомая живет в Донецке, она не выезжала больше 3 лет, не переводила пенсию. Теперь решила выехать и оформить пенсию здесь. В Донецке ее пугают, что якобы она не получит выплаты за эти три года, а будут платить с подачи заявления. Это правда или нет?

Николай Шамбир: Это не правда, потому что пенсия за три года возвращается.

– Глава Министерства социальный политики Андрей Рева сказал, что вопрос касательно перерасчета пенсий украинцам, проживающих на неподконтрольных Украине территориях в законе не определен и остается открытым. Как вы это прокомментируете?

Николай Шамбир: Если мы говорим о тех, кто проживает там, да, у нас нет механизмов оплачивать там пенсии, нет возможности. Что касается самих пенсий, у нас есть все данные по этим людям, которые сюда еще даже не выезжали. Как только будет возможность выплачивать, мы будем выплачивать в соответствии с законодательством. Все граждане Украины на одинаковых условиях.

Слушательница, Херсонская область: В 2008 году вышла на пенсию, после окончания техникума я попала на Сахалин. В трудовом договоре было сказано, что трудовой стаж идет год за два. Это учитывалось при назначении мне пенсии в 2008 году? А также учитывалось ли время учебы?

Николай Шамбир: Если вы покажете трудовой договор, то обязательно да. Весь период до 2004 года учитывается на тех условиях, которые были ранее. Тогда время учебы во всех видах учебных заведениях учитывалось в трудовой стаж.

Вообще, расчет пенсии делается индивидуально по каждому. Именно поэтому бывает большая разница в повышении.

– Вы говорили, что нет возможности выплачивать пенсии жителям неподконтрольных территорий. Но правозащитники говорят, что возможность есть, ведь есть офисы ООН, офисы Красного Креста. Если бы в украинского правительства было желание, деньги бы к людям доходили. Что вы скажете по этому поводу?

Николай Шамбир: Я неоднократно встречался с экспертами, волонтерами, со специалистами Совета Европы и других международных организаций. Мы с ними обсуждали эти вопросы и никто из них не подсказал пути, каким образом можно переводить деньги. Более того Молдова в Приднестровье не платит, Грузия. Они платят на территории подконтрольные им.

У нас были заблокированы любые пути, были заблокированы отделения пенсионного фонда и ни одной возможности ввезти деньги на оккупированные территории официально нет

В 2014 году у нас были заблокированы любые пути, были заблокированы отделения пенсионного фонда и ни одной возможности ввезти деньги на оккупированные территории официально нет.

– Международные и украинские правозащитные организации требуют от украинского правительства отвязать социальные выплаты от справки переселенца. Почему этого до сих пор не сделали?

Николай Шамбир: Мы приняли постановление Кабмина 13 сентября, в котором упрощается механизм идентификации людей и выплаты им пенсий. Нам нужно некоторое время, чтобы полностью запустить этот механизм в действие.

Человек будет получать деньги в «Ощадбанке». Раз в полгода он сможет появиться там и получить деньги, дополнительного контроля не будет.

– Есть достаточно острая проблема: отказался от справки переселенца – не получишь пенсию. Вы уже говорили, что к концу года этот вопрос будет решаться. Но на данный момент этот вопрос обострен. Наша корреспондентка занимается этой темой в Мариуполе.

Ирина Горбасева: В Мариуполе сложилась ситуация относительно пенсионеров, которые отказались от статуса переселенца и которым была прекращена выплата пенсий, не только по возрасту, но и по инвалидности.

Это группа пенсионеров, которая ранее проживала на оккупированной территории, имела статус. А потом купила жилье, получила прописку, стала членами громады и от статуса отказалась. Действия пенсионного фонда вынудили их обратиться в суд.

Пенсионеры не хотят возвращаться в статус переселенцев, считают это нарушением. Почему к этой категории не применимы общие законы о пенсионном обеспечении? Почему законодательно не прописано и до сих пор нет дополнения к списку причин отказа по управлению социальной защиты в статусе внутренне перемещенных лиц именно для этой категории переселенцев?

Николай Шамбир: Я не думаю, что появление в «Ощадбанке» раз в полгода является какой-то дискриминацией.

Вопрос не в статусе, а в том, что по закону на этих людей распространяется особый порядок

Что касается сложностей и причин этой ситуации, я уже говорил, что пенсионные фонды на неподконтрольных территориях были заблокированы. Все пенсионные дела находятся там. Для того, чтобы обеспечить выплату пенсий, был запущен механизм контроля по тем людям, которые переместились. Вопрос не в статусе, а в том, что по закону на этих людей распространяется особый порядок.

– По вашим словам, на этих людей распространяется особый порядок выплаты пенсий. Но ведь они де-факто не переселенцы, они уже члены громад. Как будет урегулирована эта ситуация?

Николай Шамбир: Это люди, которые покинули ту территорию в связи с определенными обстоятельствами.

– А те, кто покинул до войны, трудовые мигранты, – тоже переселенцы?

Николай Шамбир: Нет. Переселенцы – это только те, кто покинул территорию в силу военных действий и оккупации. Люди, которые на момент всех этих событий пребывали на той территории.

Этот статус для того, чтобы обеспечить по людям выплату пенсий, с той причиной, что нет пенсионных дел, у нас пока к ним нет доступа.

– Касательно социальных выплат переселенцам – это 400-800 гривен, задумывались как выплаты для помощи аренды жилья на подконтрольной территории. Но понятно, что цены высоки и уже сейчас по статистике около половины переселенцев вернулись на неподконтрольную часть Донбасса. Будут ли повышены выплаты?

Николай Шамбир: Мы сейчас рассматриваем небольшое повышение на следующий год. Насколько это удастся – вопрос бюджета следующего года.

Слушатель, Авдеевка: Вы говорите, что минимальная пенсия – 1452 гривны. Но пенсионеры МВД получают гораздо меньше.

Николай Шамбир: Что касается военных пенсий, пенсий МВД, решение по ним готовится у будет принято к январю. Там тоже нужно осовременивать пенсии, но пока нет законодательного акта, который бы решал этот вопрос.

Минимальная пенсия в 1452 гривны касается всех, меньше этой суммы быть не может

Минимальная пенсия в 1452 гривны касается всех, меньше этой суммы быть не может.

– Куда пенсионеры, в том числе с неподконтрольных территорий, могут позвонить, чтобы задать все интересующие вопросы?

Николай Шамбир: Есть горячая линия пенсионного фонда на сайте, на эту линию всегда можно позвонить и получить всю нужную информацию.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)