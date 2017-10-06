Українці зможуть купити необмежену кількість стажу для пенсії – Мінсоцполітики

Українці зможуть купити необмежену кількість страхового стажу для виходу на пенсію, про це в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» розповів заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір.

За його словами, до ухвалення законопроекту про пенсійну реформу у ньому було обмеження про те, що можна докупити не більше ніж два роки стажу, але в остаточному варіанті це обмеження зняли.

«На сьогоднішній день мінімальний страховий внесок становить 704 гривні на місяць – це 22% відсотки від мінімальної зарплати в 3200 гривні, але для докупки стажу ця сума множиться на 2», – пояснив Шамбір і додав, що вартість купівлі одного року страхового стажу таким чином складе близько 17 тисяч гривень.

Також він зазначив, що мінімальний страховий стаж з 2018 року для виходу на пенсію у 60 років складе 25 років. Після 2018 року вимога щодо мінімального страхового стажу щороку буде збільшуватись на 1 рік. Через 10 років, у 2018-му, остаточна вимога для призначення пенсії буде 35 років страхового стажу.

«Якщо людині 60 років і стаж становить 24 роки 9 місяців, наприклад, то людина може допрацювати необхідний період і вийти на пенсію в тому віці, коли людина допрацює цей стаж. Другий варіант: якщо людина не працює і їй не вистачає стажу в якійсь кількості, то його можна докупити – сплатити за ті періоди, коли не було внесків», – повідомив заступник міністра соціальної політики.

3 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про пенсійну реформу, який передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня 2017 року. Реформа передбачає, зокрема, запровадження єдиних правил визначення пенсії, скасування 15-відсоткового зниження пенсій працюючим пенсіонерам, гнучкий коридор пенсійного віку – 60-65 років, запровадження можливості компенсації відсутнього страхового стажу тощо.