Збільшення пенсій відбудеться автоматично – Рева

Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що збільшення пенсій з 1 жовтня відбудеться в автоматичному режимі.

«Всі перерахунки пенсій будуть зроблені без звернень пенсіонерів», – сказав Рева на селекторній нараді у четвер з керівництвом відділень Пенсійного фонду.

Рева також зазначив, що з 1 жовтня 2017 року будуть перераховані та осучаснені всі раніше призначені пенсії за єдиними правилами обрахунку пенсії, незалежно від того, у якому році була призначена пенсія.

3 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про пенсійну реформу, який передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня 2017 року.

Реформа передбачає, зокрема, запровадження єдиних правил визначення пенсії, скасування 15-відсоткового зниження пенсій працюючим пенсіонерам, гнучкий коридор пенсійного віку 60-65 років, запровадження можливості компенсації відсутнього страхового стажу тощо.