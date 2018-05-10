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В Мариуполе началась новая волна блокирования пенсий бывшим переселенцам. Это люди, уже отказавшиеся от справки ВПЛ и живущие на подконтрольной территории, как и все остальные граждане Украины. К юристам в Мариуполе, как специалистам, имеющим опыт юридического сопровождения пенсионеров, уже стали обращаться жители из других городов.

Мариупольским пенсионерам, которые прошли почти годовой марафон и отстояли свои права в судах, наконец-то возобновили выплату пенсии. Однако, спустя год Пенсионный фонд продолжил блокирование пенсий жителям Мариуполя, бывшим ВПЛ, но уже в другом районе города. Началась новая волна обращений к юристам, теперь уже от жителей Левобережной части Мариуполя. Число жалоб растет, говорит юрист «Мариупольской ассоциации женщин «Берегиня» Ирина Бирюкова.

Недавно наша команда радовалась за пенсионеров, которым мы помогали в судебной защите и которые получили пенсию, как к нам стали обращаться другие пенсионеры. Им прекратили выплату пенсий на тех же основаниях – отсутствует справка переселенца

«Только вот недавно наша команда радовалась за пенсионеров, которым мы помогали в судебной защите и которые получили пенсию, как к нам стали обращаться другие пенсионеры, которые зарегистрировались в Мариуполе еще в 2016 году, отказались от справки переселенца, получали без нервов пенсию в «Приватбанке». И только в марте 2018 года им прекратили выплату пенсий на тех же основаниях – отсутствует справка переселенца», – сообщила юрист.

Мариуполец Сергей Ваганов, который отстоял право на пенсию и получил в конце-концов свои выплаты, надеется, что на этом его проблемы с Пенсионным фондом закончились.

«Я получил пенсию всю, с долгами. Я чувствую огромное облегчение. Потому что все 9 месяцев эта ситуация была для меня постоянным давлением. С другой стороны, получается, что я не выиграл войну, мои юристы не выиграли войну – они меня просто освободили из плена. А тысячи таких, как, я остаются в этом плену», – сказал Сергей Ваганов.

Пенсионеры из различных городов, попавших в подобную ситуацию, объединяются в группы и через социальные сети держат друг друга в курсе событий, делятся опытом, рассказывают о проблемах, советуются с юристами и ищут помощи. Одна из таких бывших переселенок, жительница Бердянска Людмила Потапова уже 10 месяцев добивается права на пенсию по аналогичному с мариупольцами иску. Сначала она обратилась к юристам датского фонда, вместе с ними представляла себя в судах, выиграла дело в суде первой инстанции, но проиграла в апелляционном. Списывает это на отсутствие опыта у юристов и несовершенную судебную систему.

Суд не использовали из моего иска ни один довод, ни один аргумент. Даже из отзыва на апелляционную жалобу. Ни один! 10 месяцев мы уже воюем. Но я, правда, «дралась» в суде, как лев

«Ни суд первой инстанции, ни суд апелляционный не использовали из моего иска ни один довод, ни один аргумент. Даже из отзыва на апелляционную жалобу. Ни один! Такое чувство, что они не знают, что существует европейский опыт, что существует Конституция, что существуют другие законы. 10 месяцев мы уже воюем. Но я, правда, «дралась» в суде, как лев», – рассказала Людмила Потапова.

Сейчас специалисты местной общественной организации «Право на защиту» готовятся к защите прав Людмилы Потаповой в Верховном суде, уже подали кассацию, а это еще несколько месяцев ожидания и отсутствия денег. Но пенсионерка останавливаться не намерена.

Модератор группы, по всему видно, что он из судебной системы, написал мне, что я борюсь с ветряными мельницами

«Я вступила в группу, где адвокаты и юристы. Так вот модератор этой группы, по всему видно, что он из судебной системы, написал мне, что я борюсь с ветряными мельницами. У меня большая надежда на то, что ваши юристы попросят суд рассмотреть мое дело, как образцовое. Просто мне надо победить в данном случае», – говорит пенсионерка.

Несмотря на сотни судебных решений в пользу пенсионеров-переселенцев и пенсионеров, имеющих жилье и прописку в других городах Украины, Пенсионный фонд продолжает отменять выплаты этой группе населения.

В начале мая Верховный Суд Украины завершил рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее обновления пенсионеру-переселенцу и принял решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал восстановить выплату пенсии. Пенсионерке прекратили выплату пенсии в апреле 2017 года на основании «верификации по спискам СБУ». Если по истечении 30 дней на решение суда не будет подана апелляция, оно вступит в законную силу и должно будет использоваться в качестве образца всеми административными судами при рассмотрении аналогичных дел, говорят юристы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)