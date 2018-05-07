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Жильё, социальная защита и трудоустройство. Вот три основные проблемы переселенцев. И если с жильем все остаётся практически без изменений, то в трудоустройстве прослеживается положительная динамика. Об этом свидетельствуют данные отчёта национальной системы мониторинга «Ситуации с внутренне перемещёнными лицами», проведенного представительством Международной организации миграции (МОМ).

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Исследование проводилось с марта 2016 года, и разбилось на 9 раундов. За два года количество трудоустроенных переселенцев возросло на 11 процентов, констатируют исследователи. Если в марте 2016 количество работающих ВПЛ составляло 35%, то в марте 2018-го таких стало 48%.

Кроме того, из этих 48 процентов три процента – самозанятые люди. Радио Донбасс.Реалии уже писало о 15 воодушевляющих историях переселенцев, которые смогли на новом месте начать не только новую жизнь, но и новое дело. Как к примеру, дончанка Анна Донцова, возродившая традицию киевского сухого варенья. Анна с мамой разработали свою технологию производства, так как по старым рецептам варенье получалось невкусным.

«Первое, что мы делаем – отбираем фрукты. Они должны быть без изъянов внешних. Вымачиваем в подсоленной воде, чтобы избавиться от нитратов. Просто страхуемся. Обычно мы покупаем фрукты и овощи с сертификатами качества. Дальше все это режется, чистится, заливается сахарным сиропом и доводится до кипения. Отставляем, чтобы остыло и напиталось. Так делаем 3-5 раз», – говорит Анна.

Ещё один пример самозанятости показал Анзор Абуладзе, открывший с друзьями в Киеве сеть кофеен, где можно не только выпить кофе, но и насладиться украинской книгой.

«Люди были нам рады, и мы были очень рады. И вообще, это была любовь с первого взгляда. Было интересно, когда наши первые клиенты потом находили нас в других местах. Мы даже еще не успевали рассказать, что открыли новую кофейню. А нас находили: «Вау! Вы теперь здесь? А нам тут даже ближе», – говорит Анзор.

Согласно данным мониторинга МОМ, есть и негативные моменты с трудостройством. Так, к примеру, 12 процентов внутренне-перемещённых лиц на данный момент являются безработными. Из них 78% – женщины и 22% – мужчины. Вот что отвечали переселенцы в ходе мониторинга о своих проблемах с трудоустройством:

«Мне по телефону отказали. В другой раз – мы вас можем взять, но из-за того, что должность предусматривает материальную ответственность, не можем брать человека из Донецка. Если человек уедет во Львов, то можно обратиться в суд. А там, на неподконтрольной территории, ты ни к кому не обратишься, даже заявления в милицию не напишешь. Это как поехать за границу», – рассказывает переселенка в анонимном опросе.

Ещё одна женщина также указывает исследователям на то, что ей отказывают из-за недоверия к донецкой прописке. «ВПЛ сложнее найти работу. К примеру, женщина хотела устроиться кассиром в магазин.

Ей отказал представитель службы охраны со словами, что она с донецкой пропиской, как только получит доступ к кассе, деньги заберёт и сбежит к себе на Донбасс

И как с таким отношением и недоверием людям найти работу?» – цитируют женщину в отчёте.

Половина переселенцев, которые активно ищут работу, были безработными в течение последнего года, а 8 процентов из них и вовсе никогда не работали.

По данным мониторинга, большинство переселенцев, которые устроились на работу по своей довоенной специализации, проживают ныне в Донецкой и Луганской областях – там таких 74 процента опрошенных. Меньше всего работающих по специальности переселенцев в Днепропетровской области – 46 процентов.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)