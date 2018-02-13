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В Украине переселенцы лишены права принимать участие в местных выборах и на мажоритарных округах. А голосовать на президентских выборах или по партийным спискам в Верховную Раду – только после прохождения бюрократической процедуры. Даже по прошествии четырех лет с внеочередных президентских выборов 2014 года до сих пор не разработана система и не приняты законы, которые обеспечили бы сотням тысяч людей их конституционное право голоса.

Трудовой мигрант, приезжая в Киев из другого региона, регистрируется, через 2-3 дня он уже получает право голоса. Координатор политических программ общественной сети «Опора» Ольга Айвазовская недоумевает, почему сотни тысяч внутренне перемещенных лиц даже через 3 года не получили право избирать местную власть и часть парламента. Еще весной 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6240. Он предусматривает возвращение переселенцам права голоса. Однако с того времени этот законопроект ни разу так и не ставился на повестку дня профильным комитетом парламента. Возможно, руководство страны саботирует этот законопроект, поскольку опасается переселенцев как электората, считает Айвазовская.

У меня нет позитивной информации, что Избирательный кодекс будет принят. Идет процесс затягивания

«У меня нет никакой позитивной или оптимистической информации о том, что Избирательный кодекс будет принят. И мы видим, что новый зарегистрированный законопроект о выборах народных депутатов – чисто мажоритарная система. К нему еще 7 альтернативных законопроектов. Это идет процесс затягивания, реформа избирательного законодательства превращается в имитацию. Затянуть, а потом за год до выборов сказать, что мы ничего менять не будем», – говорит Айвазовская.

Турист в Турции может, а переселенец в Украине не может участвовать в выборах – эксперты

В некоторых государствах даже иностранцы, проживающие определенное время в каком-либо городе или поселке, имеют право принимать участие в местных выборах, поскольку они автоматически становятся частью громады, рассказывают эксперты. В Украине такого права у переселенцев нет. ВПЛ формально может участвовать в президентских выборах или в выборах по партийным спискам, но для этого ему будет необходимо обратиться в госреестр с заявлением сменить адрес голосования, например, с донецкого или луганского на киевский или львовский. Такую бюрократическую процедуру мало кто будет проходить, да и госреестр вряд ли справится с таким количеством заявлений, считает аналитик общественной сети «Опора» Александр Клюжев. Власть могла бы решить эту проблему, дав людям право голосовать по месту их фактического проживания.

Смена места голосования без изменения избирательного участка не может использоваться на местных и одномандатных выборах

«Переселенец голосует за президента в том месте, где он фактически проживает, то есть сама процедура существует. С точки зрения местных выборов и выборов по одномандатным округам, ситуация намного сложнее, потому что временная смена места голосования без изменения избирательного участка не может использоваться на местных и одномандатных выборах. Это может использоваться лишь на президентских выборах, либо в выборах по партийным спискам», – рассказывает Клюжев.

Пока политики не увидят выгоды, у ВПЛ не будет права голоса – «Опора»

Граждане Украины имеют возможность голосовать за пределами государства. При этом переселенцы и жители прифронтовых регионов незаконно лишены права участвовать в выборах, считает исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко. Он говорит, что военно-гражданские администрации не учитывают интересов проживающих на местах граждан, поэтому необходимо как можно скорее провести местные выборы.

«Для большинства прифронтовых территорий это время уже пришло. Не нужно сидеть и ожидать, чтобы население само инициировало выборы. Это могут быть и досрочные выборы в регионах, это могут быть и выборы на национальном уровне. Должно быть полное подключения без какой-либо дискриминации максимального количества участников избирательного процесса», – говорит он.

Правозащитники уверены, что власти не должны бояться предоставить право голоса всем гражданам Украины, находящимся на территории, где действует украинское право. Напротив, стремиться вернуть гражданам их конституционные права. Представители гражданского объединения «Опора» считают, что пока политики не увидят выгоды в предоставлении переселенцам права голоса, ситуация не изменится.​

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)