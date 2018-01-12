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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил с рабочим визитом Мариуполь. Одной из основных целей его рабочей поездки, наряду с ознакомлением работы контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Гнутово» и посещения областной больницы, было налаживание социального диалога с жителями города и обсуждение хода изменений в пенсионной системе.

Визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана начался со встречи с пенсионерами одного из металлургических комбинатов Мариуполя. Учитывая возрастную категорию присутствующих, речь шла о пенсионной реформе и индексации пенсий. Как сказал Владимир Гройсман, он хотел лично от местных жителей услышать о проблемах и «взять их с собой для дальнейшего решения».

Нам нужно целится не на то, чтобы все поумирали, а чтобы выжили. Я занимаюсь тем, чтобы заработать деньги и отдать их людям

«Нам нужно целится не на то, чтобы все поумирали, а чтобы выжили. Я как раз занимаюсь тем, чтобы заработать деньги и отдать их людям. Вы можете говорить, что кому-то подняли пенсию на сто гривен, а кому-то на 5 тысяч. Но я это сделал. Я мог этого не делать, я мог не замечать этого. Как любой чиновник мог, как человек – нет. Потому что это самая важная задача», – сказал премьер-министр.

Круг вопросов вышел за рамки пенсионного обеспечения. Пожилых людей волновали и медицинская реформа, и проблемы ЖКХ, и повышение цен и тарифов, и лекарственное обеспечение по программе «Доступні ліки», и снятие депутатской неприкосновенности с Владимира Парасюка за его непристойное поведение, и вопросы привлечения к уголовной ответственности организаторов блокады Донбасса.

Самым неожиданным оказалось предложение о принятии закона о блогерах, так как по мнению пенсионерки, внесшей такое предложение, они, блогеры, «писать пишут, а налоги не платят». Это немного разрядило обстановку в зале.

Учитывая, что разговор о пенсиях был главной темой на встрече с местными жителями, Владимир Гройсман приехал вместе с министром социальной политики Андреем Ревой и главой Профсоюзов Украины Алексеем Зарудным. Оба чиновника давали комментарии по некоторым вопросам. Остались ли пенсионеры довольны? Судя по реакции зала, многие вопросы остались без ответов, которые устроили бы присутствующих.

Проблемы пенсионного обеспечения переселенцев премьер-министром не затрагивались. Но, несмотря на протокол, этой категории пенсионеров вместе с журналистами удалось задать ряд неудобных вопросов Андрею Реве. По сути нашумевшей истории с переселенцами, ставшими полноправными жителями Мариуполя и отказавшимися от статуса ВПЛ (внутренне-перемещенное лицо – ред.) он конкретного ответа так и не дал. Сказал, что Пенсионный фонд вправе оспаривать решения суда, даже если судом эти действия признаны антиконституционными и продолжал отстаивать позицию министерства.

Если на Пенсионный фонд или на министерство подают в суд, то это не значит, что Пенсионный фонд хочет сделать что-то против людей

«В суд люди обращаются по разным поводам. Если сегодня на Пенсионный фонд или на министерство подают в суд, то это не значит, что Пенсионный фонд хочет сделать что-то против людей. Суд определяет, кто прав, кто виноват», – сказал Андрей Рева.

Министр социальной политики Украині сказал, что на рассмотрении в Верховном Совете есть три законопроекта по пенсионерам-переселенцам, однако ни сути этих законопроектов, ни времени их принятия не озвучил. Зато пообещал приехать в Мариуполь специально для решения спорных вопросов.

Сами пенсионеры иллюзий по улучшению ситуации не питают, так как, по их мнению, ни один законопроект, из ранее принятых, еще не упростил процесс оформления и получения пенсии.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)