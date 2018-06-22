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Украинская власть отказывается от своих граждан, оставшихся в ОРДЛО, считают правозащитники. Людям не платят пенсии, нарушая тем самым их конституционные права. По отношению к выехавшим из неподконтрольного Донбасса правительство также применяет дискриминационные методы, людей под различными предлогами лишают пенсий, считают юристы. Подготовлен законопроект № 6692 о выплатах пенсий жителям неподконтрольного властям Донбасса и переселенцам, он мог бы решить большинство вопросов, считают правозащитники, но его до сих пор даже не поставили на повестку дня Верховной Рады.

Игорь Козловский – правозащитник, житель Донецка, был освобожден из плена сепаратистов в 2017 году. Он восстановил выплату пенсии. А недавно учёный на несколько дней выехал за границу, там он выступал в Европарламенте, в Лондоне участвовал в конференции по защите прав политзаключённых.

Но оказалось, что по одному из распоряжений Кабмина переселенец, выехавший за рубеж, лишается пенсии. Сейчас правозащитник снова проходит через все бюрократические круги и пытается восстановить пенсию. Игорь Козловский говорит, что всё равно будет участвовать в международной правозащитной работе.

В Чехии, во Франции, в США я буду рассказывать про российскую агрессию. И снова мне проходить восстановление пенсии

«Мне предстоят поездки в Чехию, во Францию, в США, там я буду рассказывать про российскую агрессию, про наших политзаключённых. И снова мне придётся проходить этот механизм восстановления пенсии. Это классическая дискриминация своего народа», – рассказал Игорь Козловский.

Кабмин своими актами подмял закон и Конституцию – правозащитники

Постановления Кабмина лишили пенсионеров, и оставшихся в ОРДЛО, и выехавших на подконтрольную территорию, свободного доступа к своей собственности – к пенсиям. Кабмин создал ситуацию, когда пенсию может получить лишь тот, у кого есть справка временно перемещённого лица (ВПЛ).

Эти распоряжения противоречат Конституции и законам Украины, считает директор гражданского холдинга «Группа впливу» Татьяна Дурнева. Пенсия является собственностью гражданина. Ограничение этой собственности – это нарушение международно-правовых норм.

Невозможно объяснить людям и международным организациям, почему государство лишает граждан единственного источника доходов

«Закон имеет высшую юридическую силу. Но у нас получилось так, что нормативно-правовые акты имеют высшую практическую силу. Люди на долгое время остаются без социальных выплат, и это даже не переселенческие. Мы говорим о пенсиях. Для многих это единственный источник доходов. Невозможно объяснить людям и международным организациям, почему государство лишает своих граждан единственного источника доходов», – сказала Татьяна Дурнева.

В Украине более 300 тысяч пенсионеров лишены доступа к пенсиям. Разработан законопроект № 6692, согласно ему пенсии должны будут получать и все пенсионеры-жители неподконтрольной властям части Донбасса, и пенсионеры-переселенцы. Для этого не нужно будет оформлять статус ВПЛ. Пенсионные дела будут переведены в электронный формат, и гражданин не должен будет постоянно собирать бумажные документы, это станет заботой пенсионного фонда. Кроме того, пенсионер-переселенец сможет выезжать за границу, сейчас его за это лишают пенсии.

Если принять законопроект № 6692, изменится:

Пункты пропуска перегружены, каждый день тысячи пенсионеров из ОРДЛО едут на подконтрольную Киеву территорию оформлять справку ВПЛ и получать пенсию. Появился «пенсионный туризм». Но тысячи немощных или необеспеченных жителей оккупированных территорий не могут поехать на подконтрольную Киеву территорию. Пенсионеры готовы платить социальному инспектору за перевозку пенсий, представители Красного креста готовы доставлять людям деньги. Но это невозможно только потому, что Кабмин решил: каждый сам должен ехать и оформлять статус ВПЛ.

Не платят пенсии, значит, передают Донбасс России – эксперт-юрист

Если Украина не выплачивает пенсии своим гражданам, живущим на оккупированной территории, значит, она передает их на попечительство российским гибридным силам и косвенно признаёт легитимность группировок «ЛДНР», считает менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

Чиновники хотят формализовать оккупацию части страны, подарить её России и приучить граждан, что мы туда не вернёмся

«Тот факт, что законопроект 6692 не рассматривается, свидетельствует о том, что чиновники таким образом хотят формализовать оккупацию части территории страны, подарить её России и приучить граждан к тому, что мы туда не вернёмся. Закон не предполагает оснований для государства, чтобы не платить пенсию своим гражданам в связи с таким форс-мажором, как вооружённый конфликт», – считает Валерия Вершинина.

Практически во всех случаях пенсионеры выигрывают в суде, когда обращаются, чтобы отстоять свои права на пенсию. Гражданин, незаконно лишённый права на пенсию, рано или поздно вернёт себе это право, но с учетом законной компенсации. Поэтому государство заплатит больше в любом случае, считают юристы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)