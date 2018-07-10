Суд скасував перевірку переселенців: що це означає?

Суд задовольнив позов Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) і скасував нормативні акти Кабінету міністрів України, що зобов’язують внутрішньо переміщених осіб (ВПО) проходити перевірки. Це означає, що від 5 липня органи соціального захисту населення, інші органи влади та місцевого самоврядування не мають права проводити перевірки переселенців. Радіо Свобода пояснює, що означає це рішення суду та які проблеми ВПО залишилися не вирішеними.

Ще 26 червня 2017 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов УГСПЛ і скасував нормативні акти Кабінету міністрів, що зобов’язують переселенців проходити перевірки.

Однак Кабмін подав апеляційну скаргу на це рішення і більш, ніж через рік, 4 липня 2018 Київський апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення. Рішення апеляційного суду набрало законної сили.

У червні 2016 року Кабінет міністрів України ухвалив кілька нормативних актів, які зобов’язали переселенців проходити перевірку для того, аби отримати пенсію та матеріальну допомогу.

Перевірка ВПО полягала у тому, що представники органів соціального захисту приходять до переселенців додому і складають акт, що засвідчує присутність особи за зареєстрованим місцем перебування.

В Українській гельсінській спілці з прав людини кажуть про дискримінацію переселенців.

«Наведені нормативні акти фактично унеможливили пересування переселенців Україною, прикріпили переселенців до місця свого перебування і зробили неможливим перебування за кордоном. Багато переселенців-пенсіонерів були позбавлені пенсій, які вони заробили своєю багаторічною працею, оплачуючи кошти в Пенсійний фонд України», – розповідають у спілці.

Який результат перевірок?

За даними громадської організації «Донбас СОС» і «Право на захист» у квітні 2018 року заблокували пенсії в Луганській області (65 тисячам осіб), в Запорізькій області (майже 11 тисячам). В інших областях – від 500 осіб до декількох тисяч у кожному районі.

Правозахисники наголошують, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини та ПАРЄ протягом кількох років закликали українську владу спростити отримання соціальних виплат ВПО, однак, досі цього не сталося.

До суду щодо визнання незаконними положень КМУ звернувся Микола Козирєв, голова «Громадського комітету захисту конституційних праві і свобод громадян», який є членом Української Гельсінської спілки з прав людини.

Представляв інтереси позивача адвокат Євген Чекарьов. Третьою стороною у справі виступали Міністерство соціальної політики України, Офіс Уповноваженого з прав людини та Міністерство тимчасово окупованих територій України. Представники останнього, як наголошують в УГСПЛ, на жодне засідання не прийшли.

Порушення міжнародного права?

Микола Козирев, який був позивачем, наголошує, що аналізу українського пенсійного законодавства достатньо для того, щоб довести, що постанова Кабінету міністрів незаконна.

Однак, за словами Козирева, таке рішення суду можна вважати «основою для певного оптимізму», оскільки українські суди почали скасовувати постанови державних органів влади.

Юрист Центру Стратегічних справ УГСПЛ Євген Чекарьов каже, що постанова про перевірки порушувала вимоги Європейської конвенції з прав людини та Конституції України.

«Перевірки, які стали основою для пенсійних виплат, перетворилися на проблему для пенсіонерів і прив’язали їх до помешкань. Пенсія є власністю особи і ніхто не може її забрати. Фактично, держава цими перевірками забирає цю власність у пенсіонерів», – каже юрист.

За його словами, самі працівники органів соціального захисту та місцевого самоврядування підтримують скасування перевірок, оскільки ті ускладнюють їхню роботу.

УГСПЛ разом із позовом про скасування перевірок подавала позовну вимогу стосовно визнання перевірок фактом дискримінації переселенців, але суд відмовив у задоволенні цієї позовної вимоги.

Чи означає це рішення, що пенсію отримуватимуть без перевірок?

Юрист Євген Чекарьов каже, що з точки зору верховенства права, перевірки мали припинитися 5 липня.

«Якщо постанова Кабінету міністрів оскаржена в суді, то вона перестає діяти. У той же час, ми розуміємо, що ми ще не живемо в правовій державі і для чиновника рішення суду не має такого важливого значення. Рекомендую переселенцям проходити ці перевірки навіть, якщо органи влади будуть до цього примушувати. Але, якщо через відсутність перевірки пенсію скасують – потрібно звертатися до суду і справа, скоріше за все, буде виграшною», – розповідає Чекарьов.

Юристи УГСПЛ зазначають, що поки що не відомо, чи Кабінет міністрів подаватиме касацію щодо рішення суду. Однак, поки рішення по касації немає, перевірки ВПО – незаконні.

Окрім скасування перевірок за місцем проживання, чинними залишаються ідентифікація ВПО в «Ощадбанку», Перевірка на перебування на непідконтрольній українській владі території (НКТ) понад 60 днів та перевірки Службою безпеки України.

ВПО досі не мають права голосу на місцевих виборах.