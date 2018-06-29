Кількість переселенців, які отримують пенсії, зросла – Рева

За останній рік кількість переселенців з окупованих територій, які отримують пенсії, збільшилася на 80 тисяч, повідомив в ефірі Радіо Свобода міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«Говорити про те, що уряд створює перешкоди і не дає людям отримувати пенсії – це, щонайменше, некоректно», – зауважив міністр.

За його даними, загалом пенсії отримують майже 570 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Але не всі з них отримують допомогу для покриття витрат на проживання, а це свідчить, що ці пенсіонери живуть на непідконтрольних Києву територіях, припускає Андрій Рева.

Читайте також: Правозахисники: 200 тисяч переселенців в Україні мають проблеми з виплатами від держави

«Із цих 570 тисяч (а у нас всього зареєстровано 1,5 мільйони переселенців) допомогу як ВПО отримують не більше ніж 200 тисяч домогосподарств. Тому ви можете приблизно зрозуміти співвідношення між тими, хто постійно проживає тут, і тими, хто весь час їздить з непідконтрольної на підконтрольну територію», – пояснив міністр.

Він переконує, що переселенці, які постійно проживають на підконтрольних уряду територіях, загалом не мають проблем із виплатами, на відмінну від тих, хто мігрує.

Щоб не втратити статус ВПО, а з ним і право на отримання пенсії, людина має перебувати на окупованій території не більше ніж 60 днів, тому змушена хоча б раз на два місяці перетинати лінію розмежування.

Громадські організації неодноразово звертали увагу, що частина жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей позбавлені можливості отримувати соціальні виплати.

Раніше США заявляли, що Україна повинна відновити соціальні виплати на окупованих територіях.