ОкупованіАлеНаші. Чи платили б Стусу пенсію?

На що звертають увагу ініціатори акції # ОкупованіАлеНаші​? Чи просунувся парламент і уряд України за 4 роки війни у вирішенні проблеми дотримання прав вимушених переселенців із окупованих територій Донбасу та Криму, а також жителів лінії розмежування із ОРДЛО?

Активісти розгорнули у Києві медіа-кампанію # ОкупованіАлеНаші.

У центрі міста, в урядовому кварталі з'явилися борди з портретами відомих донеччан: поета-дисидента Василя Стуса, відомого тенора Анатолія Солов'яненка, поета Володимира Сосюри.

«Йому б ви теж не дали пенсію?», – написано на плакатах.

Ініціатори акції звертають увагу на те, жителі окупованого Донецьку та Луганська позбавлені можливості отримувати пенсію, хоча це право, формально, у них є.

Мова іде про людей, які за 4 роки війни, з різних причин, не захотіли або не змогли виїхати з підконтрольних збройних угрупованням «ЛНР/ДНР» окремих територій Донбасу, а також із територій на лінії розмежування. Ці люди вимушені постійно виїжджати на підконтрольну Україні територію, проходити перевірки і оформляти багато паперів, щоб отримувати пенсію.

Переселенці зможуть впливати на владу, якщо матимуть право голосу

До сих пір переселенці з Донбасу не мають права повноцінно брати участь у виборах. Люди «позбавлені права голосу, це першопричина того, що влада не зацікавлена займатися працевлаштуванням», або житлом для переселенців, вважає координатор благодійного фонду «Восток SOS» Олександра Дворецька.

Якщо переселенці не будуть електоратом, то і причин вирішувати їхні проблеми у місцевої влади не буде

«Якщо переселенці не будуть електоратом для депутатів і для місцевої влади, то і причин вирішувати їхні проблеми, зокрема і житлові, у місцевої влади не буде. Необхідно, щоб тимчасово переміщені особи могли брати участь у виборах, а вони такого права не мають»,– ​ вважає Олександра Дворецька.

З понад мільйона переселенців лише 60 сімей отримали житло

Комітет Верховної Ради з прав людини запросив чотирьох міністрів – юстиції, соціального захисту, регіонального будівництва та міністерства тимчасово окупованих територій – обговорити проблеми переселенців і жителів «зони АТО». Однак, зробити це не вдалося, бо міністри проігнорували запрошення.

Представники міністерств, які прийшли на зустріч замість міністрів, не змогли пояснити, чому з понад мільйона переселенців лише 60 родин за 4 роки отримали квартири. Як і не пояснили чому за пенсіями потрібно їхати за сотні кілометрів та чому обмежується вільне пересування.

Народний депутат, член комітету з прав людини Ірина Суслова розцінює це, як небажання Кабміну зробити жителів сходу повноцінними членами суспільства.

Уряд не визначився, непідконтрольний Донбас це територія України чи ні?

«Були представники профільних міністерств і навіть вони не змогли відповісти на питання, чому переселенці обмежені в правах? Уряд не визначився, непідконтрольний Донбас це територія України чи ні? Це громадяни України, чи ні, ми будемо за них воювати, за їх серця розум і голови?», – заявила Ірина

Є два законопроекти: про право вільно отримувати пенсії та про право брати участь у виборах на всіх рівнях. Їх довго не розглядають, а згадають про них ближче до виборів, щоб спекулювати на темі війни на Донбасі, вважає заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

В уряді присутні люди, які вважають, що Донбас це гангрена, яку необхідно відрізати

«У суспільстві немає єдиної точки зору на вирішення проблем переселенців і жителів непідконтрольного Донбасу. Так само її немає і у парламенті, а уряд це зріз парламенту. Тому в уряді присутні люди, які вважають, що Донбас це гангрена, яку необхідно відрізати», – вважає Георгій Тука.

Представники ООН констатують, що до цих пір в Україні не визначено, як виплачувати компенсацію за зруйноване під час бойових дій житло, здійснювати соціальні виплати тим, хто побував у полоні. Переселенці з Криму, щоб отримувати пенсію в Україні, повинні відсилати запит державі-агресору, щоб отримати свою справу.

ОСТАННІЙ ВИПУСК ДОНБАСРЕАЛІІ

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)​