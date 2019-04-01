Найбільша несподіванка – це ефект Зеленського – Ярослав Грицак

У Львівській області, за попередніми даними ЦВК, найбільше голосів на президентських виборах набирає чинний президент Петро Порошенко, на другій позиції – Анатолій Гриценко, третя у рейтингу – Юлія Тимошенко. За оцінками експертів і спостерігачів, жодних порушень, які могли б вплинути на результат голосування, у день виборів не зафіксовано.

Для чинного президента Петра Порошенка була важлива висока явка виборців у регіонах Західної України, з огляду на національно-патріотичні погляди галичан. Але на виборчі дільниці прийшли, за попередніми даними громадянської мережі «Опора», 68,9% виборців, що на понад 9% менше, аніж у 2014 році. Така ж ситуація в Тернопільській та Івано-Франківській областях, де проголосували менше людей, аніж на попередніх президентських виборах. Таку тенденцію представник «Опори» Тарас Радь пояснює тим, що багато людей виїхали на заробітки за кордон.

За інформацією Центральної виборчої комісії, по всіх округах Львівщини лідирує чинний президент Петро Порошенко (понад 30%), друге місце посідає Анатолій Гриценко (понад 18%), третє– Юлія Тимошенко (понад 14%). У п’ятірці Володимир Зеленський (близько 12%) та Ігор Смешко (понад 4%). А ось свободівець Руслан Кошулинський не увішов у п’ятірку лідерів.

Електоральні вподобання мешканців Львова і області відрізняються. Якщо у Львові головним лідером є Петро Порошенко, то у маленьких містах і селах – Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко.

«Різна картина у Львові і по районах. Це пояснюється тим, що Львів має виший культурно-освітній рівень, тут ринок праці більший, відтак і протестний настрій не такий великий, як по селах, де спостерігається безробіття. А щодо явки виборців, то це свідчення того, що багато людей на заробітках. Закриті будинки і квартири», – каже представник виборчого штабу Петра Порошенка Анатолій Романюк.

Схоже, як на Львівщині, голосували виборці Тернопільської області. Попередньо Петро Порошенко і Анатолій Гриценко – лідери у перегонах, а третє місце у Володимира Зеленського. Але розрив між Порошенком і Зеленським на Тернопільщині – близько 10%. На Івано-Франківщині лідирує Юлія Тимошенко.

Чимало виборців Володимира Зеленського бачать його новим обличчям у політиці, тим, хто, як вони вважають, здатен зламати стару систему. Основна кількість виборців голосувала протестно, проти політиків старої системи, зазначають експерти у Львові. Вони пояснюють, що населення незадоволене політиками, які говорять правильні речі, але нічого не роблять для змін. Володимир Зеленський отримав велику підтримку серед виборців, які проживають у прикордонній місцевості Львівщини. Вочевидь, що вплинула ситуація із оподаткуванням автомобілів на іноземній реєстрації, які населення масово завезло з Польщі, кажуть експерти.

Молодь вимагає змін

Історик, автор кількох книжок Ігор Лильо, який багато працює з різними людьми, із різних регіонів України, не здивований результатами голосування у першому турі, його здивував лише високий відсоток голосів за Володимира Зеленського.

Ми «дохіхікались» до того, що величезна кількість талановитих і адекватних людей виїхала за кордон

«Думав, що буде на 6–7% менше. Це є приводом для дуже багатьох людей вилізти з теплих ван, мильних бульбашок і реальними очима подивитись на світ. Ми маємо справу з тим, що маємо. Впевнений, що значний вплив на вибір галичан мала загальна ситуація, яка не сталась сьогодні, а яка панує майже три десятиліття, і корені цієї проблеми лежать у свідомому, покроковому нищенні такого поняття, як освіченість людей і самоповага, тому що ми «дохіхікались» до того, що величезна кількість талановитих і адекватних, розумних людей виїхала за кордон. А ми маємо на сьогоднішній день публіку, а це наш народ, який є таким, яким він є, якому подобається той рівень культури, який йому несуть такі люди, як Зеленський, які на цих людях заробляють мільйони, щоб виграти політичні вибори і заробляти мільярди. Багатьом із них не потрібні 30 чи 35 мільйонів людей, їм достатньо 10 мільйонів для обслуговування критичної структури, і буде прекрасне життя. Ми маємо на сьогоднішній день неорабовласницький лад, коли людей з країни повипихали і ці люди переказують 11 мільярдів доларів офіційними шляхами, годуючи сім’ї і режим», – так оцінив результати голосування у першому турі президентських виборів Ігор Лильо.

Публіцист Ярослав Грицак зауважив у коментарі Радіо Свобода, що галицький виборець національно свідомий і історично голосує за тих кандидатів, які йому підіграють у питаннях мови, держави, церкви.

За відсутності когось іншого зсув пішов у бік Зеленського

«Мені дивно, що на Івано-Франківщині перемагає Юлія Тимошенко, треба аналізувати співвідношення старшого і молодшого населення, результати голосування у містах і селах. Галичина, на загал, не здивувала у першому турі. Найбільша несподіванка – це ефект Зеленського. Очевидно, що є запит у суспільства на зміни, це не можна ігнорувати, а можна лише вітати. Але цей запит побудований на завищених очікуваннях. Тобто що хтось прийде не від влади і зробить оте чудо. За відсутності когось іншого, бо Вакарчук знявся, зсув пішов у бік Зеленського. За нього голосувало переважно молоде покоління, яке трохи невідповідальне, трохи наївне, а в цілому хоче змін», – оцінив результати першого туру виборів професор Ярослав Грицак.

Експерти сьогодні аналізують результати голосування як на теренах Західної України, так і всієї України. Вочевидь, штаб Петра Порошенка намагатиметься мобілізувати виборців у другому турі, особливо галичан.