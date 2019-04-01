ЦВК опрацювала 90% протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 90% протоколів про результати виборів в Україні.
Володимир Зеленський лідирує з 30,26%, на другому місці йде Петро Порошенко (15,99%).
Юлія Тимошенко набирає 13,35%, Юрій Бойко – 11,53%, Анатолій Гриценко – 7%, Ігор Смешко – 5,97%, Олег Ляшко – 5,43%, Олександр Вілкул – 4,24%, Руслан Кошулинський – 1,65%, Юрій Тимошенко – 0,62%.
Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.
Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.
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