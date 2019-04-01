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01 Квітень 2019, Київ 19:47
Новини | Політика

ЦВК опрацювала 90% протоколів

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Центральна виборча комісія опрацювала 90% протоколів про результати виборів в Україні.

Володимир Зеленський лідирує з 30,26%, на другому місці йде Петро Порошенко (15,99%).

Юлія Тимошенко набирає 13,35%, Юрій Бойко – 11,53%, Анатолій Гриценко – 7%, Ігор Смешко – 5,97%, Олег Ляшко – 5,43%, Олександр Вілкул – 4,24%, Руслан Кошулинський – 1,65%, Юрій Тимошенко – 0,62%.

Володимир Зеленський, кандидат у президенти України, який за попередніми підрахунками набирає найбільше голосів виборців у першому турі
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Результати першого туру виборів-2019. Живий блог

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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