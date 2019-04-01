Поліція отримала 2 605 звернень про порушення на виборах президента України – Аваков

Поліція отримала 2 605 звернень про порушення на виборах президента України, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Завдяки превенції ми змогли уникнути великої кількості негативних факторів, починаючи від відомих «сіток», та до того, що майже повністю відсутні «каруселі», – сказав Аваков.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що станом на 14:00 зафіксували 61 кримінальне провадження через вибори.

За його словами, більшість порушень стосувалася випадків незаконної агітації, фотографування бюлетенів, підкупу виборців, пошкодження бюлетенів, неправдивих повідомлень про замінування та спроб винесення бюлетенів з дільниць.

Станом на 15:00 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 80% протоколів на виборах президента, які відбулися в Україні 31 березня.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,41%, Петро Порошенко – 16,04%, Юлія Тимошенко – 13,24%, Юрій Бойко – 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%.

Явка на виборах склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.