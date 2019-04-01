Попри фейки й агресію Росії, вибори в Україні відбулися – спостерігачі Європарламенту

Незважаючи на деякі негативні чинники, зокрема вплив з боку Росії і поширення фейків, вибори в Україні відбулися, заявив представник спостерігачів від Європарламенту в міжнародній місії спостерігачів за виборами в Україні Даріуш Росаті.

Він наголосив, що спостерігачі бачили справжню конкуренцію між кандидатами на посаду президента України.

Росаті також звернув увагу на порушення. «Звичайно, було зафіксовано деякі випадки, коли адміністративний ресурс використовувався, деякі кандидати використовували медіа, щоб висвітлювати свою кампанію», – зазначив Росаті.

Він сказав про це під час спільної прес-конференції представників місії міжнародних спостерігачів за виборами в Україні в складі представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської асамблеї НАТО і Європейського парламенту 1 квітня в Києві.

Станом на 15:00 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 80% протоколів на виборах президента, які відбулися в Україні 31 березня.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,41%, Петро Порошенко – 16,04%, Юлія Тимошенко – 13,24%, Юрій Бойко – 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%.

Явка на виборах склала близько 63,5%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.