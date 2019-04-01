Спостерігачі ОБСЄ назвали вибори президента України конкурентними

Спостерігачі місії Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) зі спостереження за виборами президента в Україні назвали їх конкурентними.

«Президентські вибори були конкурентними, вони дали широкий вибір. День виборів оцінений як такий, що відкриває шлях до другого туру. Закон застосовувався добросовісно багатьма учасниками, в тому числі владою», – повідомив на прес-конференції у Києві Ілкка Канерва, коородинатор місії спостерігачів ОБСЄ.

За його словами, були окремі питання щодо «виконання законів», які потребують окремої дискусії.

«Але загалом кандидати могли вільно проводити кампанію і достовірним чином показати, які ресурси були використані, і що не було зловживання ними», – повідомив представник ОБСЄ.

Він зазначив, що загалом від місії на українських виборах працювали 2300 спостерігачів.

Раніше сьогодні міжнародна неурядова організація CANADEM повідомила, що чергові вибори президента відбулися чесно і вільно.

Громадянська мережа «Опора» і громадська організація «Комітет виборців України» за підсумками голосування в першому турі президентських виборів також заявили, що порушення під час голосування не були системними і не могли суттєво вплинути на результати волевиявлення громадян.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 63,5%.

Наразі Центральна виборча комісія опрацювала понад 80% протоколів на виборах президента, які відбулися в Україні 31 березня.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,41%, Петро Порошенко – 16,03%, Юлія Тимошенко – 13,24%, Юрій Бойко – 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%.