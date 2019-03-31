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31 Березень 2019, Київ 22:28
Фотогалереї

День виборів президента України в 11 фото

В Україні 31 березня відбувалося голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчилося о 20:00. У бюлетень були внесені прізвища 39 кандидатів.

Радіо Свобода публікує світлини, якими запам'ятався день волевиявлення. Більше про вибори президента 2019 і їх результати читайте у нашому живому блозі або дивіться в спецефірі.

Результати екзит-полі читайте тут.
Черга з людей, які прийшли голосувати по тимчасовій зміні адреси
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Черга з людей, які прийшли голосувати по тимчасовій зміні адреси
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Предстоятель РПЦ в Україні Онуфрій голосує на дільниці
7 Предстоятель РПЦ в Україні Онуфрій голосує на дільниці
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Володимир Миколайович і Фенола Олексіївна ( 92 і 90 років ) голосують в себе вдома в Києві
10 Володимир Миколайович і Фенола Олексіївна ( 92 і 90 років ) голосують в себе вдома в Києві
Виборча дільниця в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна (останні 30 хвилин перед закриттям)
11 Виборча дільниця в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна (останні 30 хвилин перед закриттям)

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