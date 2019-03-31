День виборів президента України в 11 фото

В Україні 31 березня відбувалося голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчилося о 20:00. У бюлетень були внесені прізвища 39 кандидатів.
Радіо Свобода публікує світлини, якими запам'ятався день волевиявлення. Більше про вибори президента 2019 і їх результати читайте у нашому живому блозі або дивіться в спецефірі.
Результати екзит-полі читайте тут.
Радіо Свобода публікує світлини, якими запам'ятався день волевиявлення. Більше про вибори президента 2019 і їх результати читайте у нашому живому блозі або дивіться в спецефірі.
Результати екзит-полі читайте тут.
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