Міжнародні спостерігачі позитивно оцінили українські вибори, але вказали на проблеми

Перший тур виборів президента України 2019 року відбувся вільно і демократично, попри серйозні ризики та окремі порушення. Таких висновків дійшли представники ОБСЄ, НАТО, Європарламенту та ПАРЄ, які спостерігали за перегонами і днем голосування. Свої попередні висновки вони озвучили на спільному брифінгу. Кожна з організацій звернула увагу на свої деталі.

Представник від Польщі у Парламентській асамблеї НАТО Міхал Щерба повідомив, що його організація півтора десятиліття спостерігає за українськими виборами, а поточна кампанія проходить у значно складніших умовах, ніж попередні.

«Ми спостерігаємо за всіма виборами в Україні з 2004 року. Ці вибори проходять в складній безпековій ситуації: Росія чинить збройну агресію на сході України та незаконно анексувала Крим. І тому мешканці частини Донбасу та Криму (здебільшого) позбавлені змоги голосувати», – сказав він.

Зі свого боку, представник Європарламенту Даріуш Росаті вказав і на позитивні, й на негативні аспекти виборів.

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«Вибори відбулися, і відбулися ефективно, попри негативні чинники. Це і поширення фейків, і збройна агресія Росії: тисячі загиблих, сотні тисяч – вимушені переселенці, порушення виборчих прав переселенців. Окремі випадки – застосування адмінресурсу і неналежне використання ЗМІ кандидатами», – зазначив Росаті.

Представник Парламентської асамблеї Ради Європи Март ван де Вен нагадав, що ПАРЄ спостерігає за виборами в Україні з 1994 року, а її делегація цього року складається з 32 представників всіх політичних груп Асамблеї.

«Процес голосування був упорядкованим і добре організованим, виборці здійснювали волевиявлення без обмеження своїх прав. Ми також відзначили присутність помітної кількості так званих технічних кандидатів, які брали участь на користь інших кандидатів, використовуючи медійний час і бюджетні кошти. Це означає, що правила гри не були рівними для всіх, і не покращує віру суспільства в демократичних виборчий процес», – сказав ван де Вен.

Він додав, що делегація ПАРЄ працюватиме і під час голосування на другому турі.

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Західні спостерігачі відзначили високий рівень конкуренції на виборах, досить якісну роботу ЦВК та ризики насильства, яких, проте, вдалося уникнути в першому турі.

Остаточні звіти про вибори-2019 ОБСЄ, НАТО, ПАРЄ та Європарламент планують оприлюднити по завершенню перегонів.

Станом на 15:00 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 80% протоколів на виборах президента, які відбулися в Україні 31 березня.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,41%, Петро Порошенко – 16,04%, Юлія Тимошенко – 13,24%, Юрій Бойко – 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%.

Явка на виборах склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.