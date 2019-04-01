Український Конгресовий Комітет Америки: порушення на виборах не впливали на результати виборів

Спостерігачі Українського Конгресового Комітету Америки (УККА) заявили, що порушення на виборах президента України не носили системного характеру і не впливали на результати виборів.

«Місія зі спостереження за виборами УККА стверджує, що в цілому чергові президентські вибори 31 березня в Україні відповідали міжнародним стандартам, були вільні, чесні та демократичні й відображали волю виборців», – заявили в Українському Конгресовому Комітеті Америки.

Втім в УККА вказали на кілька порушень:

наявність агітаційних матеріалів кандидатів у президенти України на деяких дільницях;

на кількох дільницях необхідна виборцям інформація про кандидатів у президенти України була розміщена у неналежному місці;

виборчі дільниці розташовувалися на 2-му і 3-му поверхах, що ускладнювало доступ виборців з обмеженими можливостями до виборчої дільниці.

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія опрацювала понад 95% протоколів по Україні. Володимир Зеленський набирає 30,23%, Петро Порошенко – 15,94%, Юлія Тимошенко – 13,4%, Юрій Бойко – 11,58%, Анатолій Гриценко – 6,96%, Ігор Смешко – 6,02%, Олег Лягко – 5,47%, Олександр Вілкул – 4,18%, Руслан Кошулинський – 1,64%, Юрій Тимошенко – 0,62%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.