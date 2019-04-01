Штаб Зеленського скептично ставиться до можливого прем'єрства Тимошенко

Штаб лідера президентських перегонів Володимира Зеленського скептично ставиться до можливого прем’єрства Юлії Тимошенко.

«Про яке прем'єрство ми можемо зараз говорити, якщо прем'єрство – це, найперше, коаліційна угода і коаліція у Верховній Раді? При всій повазі, але у Юлії Володимирівни не вистачає багнетів, а партія «Слуга народу», я думаю, у великому обсязі, але з'явиться тільки восени», – сказав радник штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія опрацювала понад 95% протоколів по Україні. Володимир Зеленський набирає 30,23%, Петро Порошенко – 15,94%, Юлія Тимошенко – 13,4%, Юрій Бойко – 11,58%, Анатолій Гриценко – 6,96%, Ігор Смешко – 6,02%, Олег Лягко – 5,47%, Олександр Вілкул – 4,18%, Руслан Кошулинський – 1,64%, Юрій Тимошенко – 0,62%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.