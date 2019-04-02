Як голосували регіони України: уперше немає розколу за мовною ознакою

Центральна виборча комісія завершує опрацювання протоколів окружних комісій і опрацьовує паперові протоколи з мокрими печатками. Лідирують Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Третя – Юлія Тимошенко. Соціологи і експерти кажуть, що уперше в історії незалежної України підтримка одного кандидата об'єднала усю країну, подолавши традиційний розкол за мовною і територіальною ознаками. Радіо Свобода зібрало картинку електоральних симпатій різних регіонів України.

На ранок 2 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 98% голосів.

За Володимира Зеленського віддали свої голоси майже 5, 6 мільйонів виборців. Рівень його підтримки, згідно із даними ЦВК, становить 30.26%.

Чинний президент Петро Порошенко отримав підтримку від майже 3 мільйонів громадян України і набирає 15.92% голосів.

Юлії Тимошенко довірили б посаду президента України 2 469 275 (на 7:30) виборців. Показник підтримки лідерки політичної партії «Батьківщина» становить 13.38%.

Також 2 мільйони голосів українських громадян віддали за Юрія Бойка – 2 151 209 тисяч. Показник колишнього «регіонала», віце-прем’єр-міністра в уряді Миколи Азарова за президентства Віктора Януковича, а теперішнього лідера політичної сили «Опозиційної платформи – За життя», складає 11.66%.

По одному мільйону голосів виборців, але з різницею у тисячах, виборців набрали Анатолій Гриценко – 6.92%, Ігор Смешко – 6.03%, і Олег Ляшко – 5.47%.

Далі, за рівнем підтримки, ідуть Олександр Вілкул – 4.16%, за якого проголосували 768 443 виборці, і Руслан Кошулинський –1.62%, якому віддали голоси понад 300 тисяч виборців.

Найменший рівень підтримки громадяни України виявили на президентських виборах Роману Насірову, за нього проголосували трохи більше 2 тисяч українців.

Зеленський «об’єднав» усю країну

За даними ЦВК актор Володимир Зеленський став лідером підтримки виборців у більшості областей України і у місті Київ.

Найвищий рівень довіри (на ранок 2 квітня) за даними ЦВК Зеленський отримав у Дніпропетровській області – 45,34%, Одеській – 41, 26%, Миколаївській – 40, 67%, Запорізькій – 39, 82%, Закарпатській – 38, 32%, а також у Херсонській та Харківській областях.

Найменше симпатиків Володимира Зеленського виявилося серед електорату Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Волинській, Вінницької та Хмельницької областей. Однак, показник підтримки Зеленського і у цих областях досить високий – від 11% до 24%.

У Києві Володимиру Зеленському віддали свої голоси майже 400 тисяч виборців, що склало трохи більше 27% підтримки.

Багато голосів за Володимира Зеленського віддали військовослужбовці ЗСУ, зокрема і ті, що перебувають в зоні ООС. На думку експертів це свідчить про вільне волевиявлення цієї категорії громадян і відсутність адміністративного тиску на них.

Петро Порошенко отримав підтримку Києва і західних областей

Чинний президент Петро Порошенко у столиці України майже розділив «пальму першості» за кількістю голосів виборців із Володимиром Зеленським. Різниця між лідерами президентських перегонів – після опрацьованих ЦВК майже 98% протоколів на ранок 2 квітня – склала менше 1, 5% .

Порошенко у Києві підтримали майже 370 тисяч виборців, що склало 25, 6%. І це другий за величиною показник електоральної довіри серед усіх регіонів, який отримав Петро Порошенко на цих виборах.

А лідером симпатій виборців чинний президент став у Львівській – 35, 33%. Багато виборців проголосували за Петра Порошенка у Тернопільській – 24, 39%, Івано-Франківській – 22,32%, а також Рівненській і Вінницькій областях.

Загалом, Петро Порошенко добре оцінив перебіг виборчої кампанії і висловив сподівання, що отримає більше підтримки від молодих виборців у ІІ турі президентських виборів.

Як зазначили міжнародні спостерігачі – вибори в Україні пройшли демократично із незначними порушеннями, які не вплинули на результати голосування.

Юлія Тимошенко – третя

Юлія Тимошенко, за даними ЦВК на ранок 2 квітня, отримала найвищий рівень підтримки у Івано-Франківській області – 22, 58%, а також Волинській, Чернівецькій, Чернігівській та Тернопільській областях.

Найменше підтримки Юлія Тимошенко отримала у Донецькій – 3. 59%, а також у Луганській, Харківській і Одеській області.

У Києві за Юлію Тимошенко віддали свої голоси майже 13% виборців.

Після оголошення результатів екзит-полів – опитування виборців на виході із виборчих дільниць – Юлія Тимошенко заявила, що вона не довіряє їхнім результатам, а її політична сила проведе паралельний із ЦВК підрахунок голосів «за протоколами з мокрими печатками».

Задекларувавши це на самому початку доби 1 квітня, Юлія Тимошенко більше не робила жодних заяв у перший день після виборів.

Юрій Бойко радіє, що його підтримали більше

Лідер​ «Опозиційної платформи – За життя»​ ​Юрій Бойко заявив на брифінгу 1 квітня, що за даними паралельного підрахунку голосів йому віддали перевагу приблизно 12% виборців. Що збігається із даними ЦВК.

За словами Бойка, він отримав більше підтримки, аніж на минулих виборах.

«Ми зміцнилися в центральних регіонах, Житомирській, Черкаській, Хмельницькій областях, посилилися на Західній Україні. І в Закарпатській, і в Чернівецькій області в нас показники набагато вищі, ніж були на попередніх парламентських виборах 2015 року. І як представник «Опозиційної платформи – За життя» я отримав там значно більшу підтримку, ніж у 2014 році», – сказав Бойко.

За даними ЦВК на ранок 2 квітня Юрій Бойко отримав найбільшу підтримку у Луганській області – 43,79%, а також Донецькій –36,42%. Харківській – 26,57%, а також у Одеській та Миколаївській областях.

У Києві за Юрія Бойка віддали свої голоси понад 6% тих, хто прийшов на виборці дільниці.

Юрій Боко висловив сподівання, що другий тур виборів в Україні пройде чесно.

Російські телеканали спотворили і перекрутили інформацію про вибори в Україні.

Гриценко, Смешко і Ляшко

Анатолій Гриценко має 5-й результат на президентських виборах. Найвищий рівень підтрмки – 19% у Львіській області, по 17% і 15% у Тернопільській та Івано-Франківській областях відповідно, Понад 9% голосів виборців Гриценко набрав у Черкаській області, Києві та на Волині.

Наступним у рейтингу кандидатів на пост президента України – неочікувано для соціологів та експертів – іде колишній голова СБУ Ігор Смешко.

Найбільше голосів Смешку віддали жителі Черкащини – майже 11%, а у Києві Ігор Смешко випередив Анатолія Гриценка із показником у 9, 63%.

Багато виборців проголосували за Ігоря Смешка і Вінницькій та Київській областях.

Соціологи не прогнозували для цього кандидата такого успіху, а сам Смешко не проводив активної передвиборчої кампанії.

Як пишуть аналітики, вочевидь, спрацювало те, що Смешко перед виборами виступив із низкою інтерв’ю, де показав себе «інтелектуалом і людиною, яка володіє чималою інформацією».

Сьому сходинку рейтингу кандидатів, за даними опрацювання ЦВК протоколів на ранок 2 квітня, посів лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Найнижчий рівень підтримки цей кандидат отримав у Києві –1,41%, а також у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Традиційно найбільше виборців підтримали Олега Ляшка у Чернігівській області ­­– 12, 27%. Порівну виборців – 9,88% – Ляшка підтримали у Волинській та Рівненській областях, трохи менше на Хмельниччині та Житомирщині.

Понад 8% голосів Ляшко набрав у Вінницькій, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Загалом усі спостерігачі стверджують, що Україна вдруге під час війни, змогла провести вільні і демократичні вибори. Міжнародні організації визначають це як великий успіх України.

Соціологи і експерти також звертають увагу, що фактично уперше за час незалежності на цих виборах зник розкол за мовним і територіальним принципом.

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