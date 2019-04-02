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02 Квітень 2019, Київ 10:57
Політика

Як голосували регіони України: уперше немає розколу за мовною ознакою

Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко

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Центральна виборча комісія завершує опрацювання протоколів окружних комісій і опрацьовує паперові протоколи з мокрими печатками. Лідирують Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Третя – Юлія Тимошенко. Соціологи і експерти кажуть, що уперше в історії незалежної України підтримка одного кандидата об'єднала усю країну, подолавши традиційний розкол за мовною і територіальною ознаками. Радіо Свобода зібрало картинку електоральних симпатій різних регіонів України.

На ранок 2 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 98% голосів.

Вибори президента. Результати ЦВК (оновлюється)

За Володимира Зеленського віддали свої голоси майже 5, 6 мільйонів виборців. Рівень його підтримки, згідно із даними ЦВК, становить 30.26%.

Чинний президент Петро Порошенко отримав підтримку від майже 3 мільйонів громадян України і набирає 15.92% голосів.

Юлії Тимошенко довірили б посаду президента України 2 469 275 (на 7:30) виборців. Показник підтримки лідерки політичної партії «Батьківщина» становить 13.38%.

Також 2 мільйони голосів українських громадян віддали за Юрія Бойка – 2 151 209 тисяч. Показник колишнього «регіонала», віце-прем’єр-міністра в уряді Миколи Азарова за президентства Віктора Януковича, а теперішнього лідера політичної сили «Опозиційної платформи – За життя», складає 11.66%.

По одному мільйону голосів виборців, але з різницею у тисячах, виборців набрали Анатолій Гриценко – 6.92%, Ігор Смешко – 6.03%, і Олег Ляшко – 5.47%.

Далі, за рівнем підтримки, ідуть Олександр Вілкул – 4.16%, за якого проголосували 768 443 виборці, і Руслан Кошулинський –1.62%, якому віддали голоси понад 300 тисяч виборців.

Найменший рівень підтримки громадяни України виявили на президентських виборах Роману Насірову, за нього проголосували трохи більше 2 тисяч українців.

Зеленський «обєднав» усю країну

Володимир Зеленський з дружиною Оленою радіють першим результатам голосування, 31 березня 2019 року
Володимир Зеленський з дружиною Оленою радіють першим результатам голосування, 31 березня 2019 року

За даними ЦВК актор Володимир Зеленський став лідером підтримки виборців у більшості областей України і у місті Київ.

Найвищий рівень довіри (на ранок 2 квітня) за даними ЦВК Зеленський отримав у Дніпропетровській області – 45,34%, Одеській – 41, 26%, Миколаївській – 40, 67%, Запорізькій – 39, 82%, Закарпатській – 38, 32%, а також у Херсонській та Харківській областях.

Найменше симпатиків Володимира Зеленського виявилося серед електорату Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Волинській, Вінницької та Хмельницької областей. Однак, показник підтримки Зеленського і у цих областях досить високий – від 11% до 24%.

У Києві Володимиру Зеленському віддали свої голоси майже 400 тисяч виборців, що склало трохи більше 27% підтримки.

Багато голосів за Володимира Зеленського віддали військовослужбовці ЗСУ, зокрема і ті, що перебувають в зоні ООС. На думку експертів це свідчить про вільне волевиявлення цієї категорії громадян і відсутність адміністративного тиску на них.

Петро Порошенко отримав підтримку Києва і західних областей

Петро Порошенко виступає після оголошення результатів екзит-полів, Київ, 31 березня 2019 року
Петро Порошенко виступає після оголошення результатів екзит-полів, Київ, 31 березня 2019 року

Чинний президент Петро Порошенко у столиці України майже розділив «пальму першості» за кількістю голосів виборців із Володимиром Зеленським. Різниця між лідерами президентських перегонів – після опрацьованих ЦВК майже 98% протоколів на ранок 2 квітня – склала менше 1, 5% .

Порошенко у Києві підтримали майже 370 тисяч виборців, що склало 25, 6%. І це другий за величиною показник електоральної довіри серед усіх регіонів, який отримав Петро Порошенко на цих виборах.

А лідером симпатій виборців чинний президент став у Львівській – 35, 33%. Багато виборців проголосували за Петра Порошенка у Тернопільській – 24, 39%, Івано-Франківській – 22,32%, а також Рівненській і Вінницькій областях.

Загалом, Петро Порошенко добре оцінив перебіг виборчої кампанії і висловив сподівання, що отримає більше підтримки від молодих виборців у ІІ турі президентських виборів.

Як зазначили міжнародні спостерігачі – вибори в Україні пройшли демократично із незначними порушеннями, які не вплинули на результати голосування.

Міжнародні спостерігачі висловилися про українські вибори – відео
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Міжнародні спостерігачі висловилися про українські вибори – відео

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Юлія Тимошенко – третя

Юлія Тимошенко після оголошення даних екзит-полів. Київ, 31 березня 2019 року
Юлія Тимошенко після оголошення даних екзит-полів. Київ, 31 березня 2019 року

Юлія Тимошенко, за даними ЦВК на ранок 2 квітня, отримала найвищий рівень підтримки у Івано-Франківській області – 22, 58%, а також Волинській, Чернівецькій, Чернігівській та Тернопільській областях.

Найменше підтримки Юлія Тимошенко отримала у Донецькій – 3. 59%, а також у Луганській, Харківській і Одеській області.

У Києві за Юлію Тимошенко віддали свої голоси майже 13% виборців.

Після оголошення результатів екзит-полів – опитування виборців на виході із виборчих дільниць – Юлія Тимошенко заявила, що вона не довіряє їхнім результатам, а її політична сила проведе паралельний із ЦВК підрахунок голосів «за протоколами з мокрими печатками».

Задекларувавши це на самому початку доби 1 квітня, Юлія Тимошенко більше не робила жодних заяв у перший день після виборів.

Юрій Бойко радіє, що його підтримали більше

Юрій Бойко на зустрічі у Москві із прем'єр-міністром Росі Дмитром Медвєдєвим. Росія, 22 березня 2019 року
Юрій Бойко на зустрічі у Москві із прем'єр-міністром Росі Дмитром Медвєдєвим. Росія, 22 березня 2019 року

Лідер​ «Опозиційної платформи – За життя»​ ​Юрій Бойко заявив на брифінгу 1 квітня, що за даними паралельного підрахунку голосів йому віддали перевагу приблизно 12% виборців. Що збігається із даними ЦВК.

За словами Бойка, він отримав більше підтримки, аніж на минулих виборах.

«Ми зміцнилися в центральних регіонах, Житомирській, Черкаській, Хмельницькій областях, посилилися на Західній Україні. І в Закарпатській, і в Чернівецькій області в нас показники набагато вищі, ніж були на попередніх парламентських виборах 2015 року. І як представник «Опозиційної платформи – За життя» я отримав там значно більшу підтримку, ніж у 2014 році», – сказав Бойко.

За даними ЦВК на ранок 2 квітня Юрій Бойко отримав найбільшу підтримку у Луганській області – 43,79%, а також Донецькій –36,42%. Харківській – 26,57%, а також у Одеській та Миколаївській областях.

У Києві за Юрія Бойка віддали свої голоси понад 6% тих, хто прийшов на виборці дільниці.

Юрій Боко висловив сподівання, що другий тур виборів в Україні пройде чесно.

Російські телеканали спотворили і перекрутили інформацію про вибори в Україні.

Російські пропагандисти намагаються говорити українською
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Російські пропагандисти намагаються говорити українською

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Гриценко, Смешко і Ляшко

Анатолій Гриценко голосує на виборчій дільниці. Київ, 31 березня 2019 року
Анатолій Гриценко голосує на виборчій дільниці. Київ, 31 березня 2019 року

Анатолій Гриценко має 5-й результат на президентських виборах. Найвищий рівень підтрмки – 19% у Львіській області, по 17% і 15% у Тернопільській та Івано-Франківській областях відповідно, Понад 9% голосів виборців Гриценко набрав у Черкаській області, Києві та на Волині.

Наступним у рейтингу кандидатів на пост президента України – неочікувано для соціологів та експертів – іде колишній голова СБУ Ігор Смешко.

Ігор Смешко у студії Радіо Свобода. Київ, 19 січня 2017 року
Ігор Смешко у студії Радіо Свобода. Київ, 19 січня 2017 року

Найбільше голосів Смешку віддали жителі Черкащини – майже 11%, а у Києві Ігор Смешко випередив Анатолія Гриценка із показником у 9, 63%.

Багато виборців проголосували за Ігоря Смешка і Вінницькій та Київській областях.

Соціологи не прогнозували для цього кандидата такого успіху, а сам Смешко не проводив активної передвиборчої кампанії.

Як пишуть аналітики, вочевидь, спрацювало те, що Смешко перед виборами виступив із низкою інтерв’ю, де показав себе «інтелектуалом і людиною, яка володіє чималою інформацією».

Сьому сходинку рейтингу кандидатів, за даними опрацювання ЦВК протоколів на ранок 2 квітня, посів лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Найнижчий рівень підтримки цей кандидат отримав у Києві –1,41%, а також у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Традиційно найбільше виборців підтримали Олега Ляшка у Чернігівській області ­­– 12, 27%. Порівну виборців – 9,88% – Ляшка підтримали у Волинській та Рівненській областях, трохи менше на Хмельниччині та Житомирщині.

Понад 8% голосів Ляшко набрав у Вінницькій, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Загалом усі спостерігачі стверджують, що Україна вдруге під час війни, змогла провести вільні і демократичні вибори. Міжнародні організації визначають це як великий успіх України.

Соціологи і експерти також звертають увагу, що фактично уперше за час незалежності на цих виборах зник розкол за мовним і територіальним принципом.

Читайте ще: Выбори 2019: без разделения по региональному или языковому признаку

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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