«Темна конячка» виборчих перегонів: 10 фактів про Ігоря Смешка

Поки західна преса обговорює «неймовірні» результати першого туру президентських виборів в Україні, зокрема, лідерство «коміка» Володимира Зеленського, для багатьох українців «темною конячкою» перегонів став інший кандидат – Ігор Смешко. За даними ЦВК, за нього проголосували трохи більше 6% виборців. Із цим результатом він займає шосте місце у рейтингу – після Анатолія Гриценка. Хоч ще березневі опитування пророкували йому удвічі менше підтримки – приблизно 2,5%. Радіо Свобода зібрало трохи фактів про Ігоря Смешка.

Ігор Смешко – генерал-полковник, колишній очільник Служби безпеки України, екс-очільник розвідки, екс-радник президента та лідер політичної партії «Сила і честь».

Про родину і освіту

Ігор Смешко народився у 1955 році на Черкащині у родині залізничників. Вивчився на військового інженера у Київському зенітно-ракетному училищі. Два роки служив у частині протиповітряної оборони Групи радянських військ у Східній Німеччині.

У 1991 році достроково закінчив докторантуру Військової академії протиповітряної оборони і став наймолодшим у тогочасному СРСР доктором технічних наук із військової кібернетики.

За часів незалежної України Ігор Смешко здобув ще і фах юриста, пройшов спеціальні курси з нацбезпеки та розвідки у США, Швеції та Великобританії.

Ігор Смешко володіє 4 іноземними мовами, окрім російської ще знає англійську, німецьку і французьку.

Про військово-дипломатичну службу

На початку 1990-х Смешка призначають військовим аташе у США. Три роки він працював у Вашингтоні при посольстві.

На початку 2000-х Ігоря Смешка направляють на військово-дипломатичну службу до Швейцарії. Згодом Смешко отримує відповідне звання «надзвичайного і повноваженого посла».

Про роботу в розвідці

Був одним із керівників комітету з питань розвідки при президентові України Кучмі.

У 1997 році, Ігор Смешко як керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підписав з аналогічною структурою Збройних сил Росії угоду про взаємну відмову від ведення агентурної діяльності одне проти одного.

Про кримінальну справу

У 2000 році Служба безпеки України (голова СБУ Андрій Деркач), відкрила проти Смешка кримінальну справу за підозрою у «зраді Батьківщині» за начебто шпигунство на користь спецслужб США.

Смешку закидали, що його нібито завербували, коли він працював військовим аташе у США.

Втім, справа не мала розвитку і все закінчилося, коли Смешко пішов працювати в СБУ.

Про Помаранчеву революцію

У 2003-2005 роках, фактично під час Помаранчевої революції, Смешко працював головою Служби безпеки України.

Посилаючись на свідчення генералів відомства, журналіст Дмитро Гордон стверджує, що саме Смешко у той період «врятував» Помаранчеву революцію «від крові». Мовляв, він «двома телефонними дзвінками зупинив» внутрішні війська, які, за наказом тодішнього прем’єр-міністра Януковича, вирушили на Київ «зачищати» Майдан.

Це в інтерв’ю Дмитру Гордону підтвердив і сам Ігор Смешко.

«Я озвучив позицію, прийняту й затверджену президентом Кучмою, що ніякого розгону Майдану не буде, силового варіанту не буде. Був попереджений генерал Попков, командувач внутрішніх військ, що, якщо він негайно не поверне своїх людей у Васильків, то воєнній контррозвідці навіть рішення суду не потрібно, щоб заарештувати його на 48 годин», – розповів Смешко.

Про звинувачення в отруєнні Ющенка

Для широкого загалу Ігор Смешко найбільше асоціюється із справою «про отруєння» Віктора Ющенка.

Як припускають, за однією з версій, отруєння могло статися під час перебування кандидата у президенти Ющенка і голови СБУ Смешка на дачі заступника голови СБУ. Там було ще кілька людей.

Усі звинувачення Смешко відкидає. Попри висновки лікарів, він не раз стверджував, що ніякого отруєння взагалі не було.

«Я не був ініціатором тієї вечері. Її ініціювало найближче оточення Ющенка. Жванія і Безсмертний. Ця вечеря тричі переносилося. Мене допитували у цій справі кілька разів в якості свідка. На сьогоднішній день юридично не визнаний факт отруєння, ні проти кого Генпрокуратура не висунула звинувачень», – сказав в ефірі програми «Право на владу» Смешко.

«Діоксинову» справу не розкрито дотепер, але після перемоги Помаранчевої революції Ігор Смешко пішов у відставку і звільнився із військової служби.

Про партію Смешка

У 2009 році Ігор Смешко заснував громадську організацію «Сила і Честь», яка потім переросла в політичну партію.

«Сила і Честь» вперше в історії новітньої України об’єднала всіх без винятку колишніх військовослужбовців, правоохоронців, співробітників спецслужб України. Це сигнал для влади: щось не так, коли колишні професійні силовики ухвалюють рішення взяти участь у політичному житті нашої країни», – так пояснив мету створення партії тоді Ігор Смешко.

Партія навіть брала участь у позачергових парламентських виборах 2014 року і набрала 0,08% голосів виборців.

Про життя після Майдану і війну

Смешко завжди послідовно виступав за євроінтеграцію України.

«У Законі «Про основи національної безпеки України» записано, що нашою метою є поступова інтеграція в загальноєвропейські структури. А Україна, не забувайте, є найбільшою європейською країною. Часто кажуть, що найбільша Росія, але це не так, бо це євроазійська країна. У нас немає альтернативи в просуванні, ми стоїмо там, де були витоки європейської цивілізації. І ми це повинні захищати», – сказав Ігор Смешко в ефірі Радіо Свобода у листопаді 2013 року.

Після анексії Росією Криму і початку спровокованих російською спецоперацією «русская весна» бойових дій на сході України, Ігор Смешко заявляв, і в ефірі Радіо Свобода теж, що зупинити російську агресію тільки дипломатичним шляхом не вдасться.

«Якщо ми не покажемо військову здатність захищатися, Путін піде так далеко, як ми йому це дозволимо», – сказав він у програмі «Свобода слова» на каналі ICTV.

Пізніше Смешко розкритикував оголошення АТО, заявивши, що влада мала керуватися законом «Про оборону», а не оголошувати антитерористичну операцію.

У 2014 році Ігоря Смешка призначив своїм радником спочатку тогочасний виконувач обов'язків президента України (після втечі президента Януковича) Олександр Турчинов, а згодом і Петро Порошенко після перемоги на президентських виборах.

Пізніше Ігор Смешко очолив комітет із питань розвідки, що координував діяльністю спецслужб та мав вплив на кадрові призначення у розвідувальних органах.

Однак, у січні 2015 комітет був реформований у Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при президентові України.

Ігор Смешко залишився позаштатним радником.

У 2015 році Смешко пішов і з цієї посади.

Про президентські амбіції

Про свій намір взяти участь у президентських виборах-2019 Ігор Смешко заявив у січні цього року.

За кілька днів до того ведучий Дмитро Гордон записав відеоролик, у якому закликав Смешка балотуватися, назвавши його «ідеальним кандидатом». Нині це відео набрало понад два мільйони переглядів.

Чимало експертів вважають, що успіхом на виборах Смешко зобов’язаний саме Гордону, який регулярно піарив його під час ефірів на різних телеканалах.

Втім, частина експертів, несподівано високу підтримку Смешка​ пояснюють тим, що виборці давно його знають «як інтелектуала й конструктивного діяча», який «володіє чималою інформацією і здатен її використовувати».

Про статки

За даними декларації, опублікованої на сайті Національного агентства запобігання корупції, Ігор Смешко має будинок, дві квартири та базу відпочинку. Ще два будинки будує. Володіє численними земельними ділянками у Київській, Львівській і Чернігівській областях.

Також у декларації за 2017 рік Ігор Смешко вказав пенсію у майже 250 тисяч гривень, зарплату професора Інституту міжнародних відносин університету Шевченка у понад 12 тисяч і понад 130 тисяч прибутку від відсотків із депозитів.

Дружина Юлія Смешко теж має кілька земельних ділянок і квартиру в анексованому Росією Криму. Також на неї записані три автівки – Lexus ES 2016 року, Lexus RX 2011 року та Nissan Almera 2008 року.

Смешко є власником компанії «Лагуна», а його дружина – «Бізнес Консалтинг Центру».

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