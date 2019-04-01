Кандидати з пекла та бюлетені у роті: курйози першого туру президентських виборів

В Україні відбувся перший тур президентських виборів. І не без курйозів. Пиво на бюлетенях, палаючі коктейлі в кабінках, кандидати з пекла і Ляшко в очереті… Про ці та інші моменти – в огляді Радіо Свобода.

Майже 30 тисяч дільниць були відкриті у день виборів президента України 31 березня. Усі вони, наголошують у ЦВК, працювали без системних порушень.

Попри це під час першого туру все ж таки трапилася низка ситуацій, які привернули увагу спостерігачів, правоохоронців та ЗМІ.

Так, у Рубіжному, що на Луганщині, один із виборців підмочив аж три бюлетені своїм пивом, яке тримав у кишені куртки. В результаті усі їх визнали недійсними.

А от у Івано-Франківську кандидату замість голосу залишили ціле послання.

«Авансом! Будь розумним», – написав один із виборців навпроти прізвища Петра Порошенка, чим зіпсував бюлетень.

Водночас ДВК у Луцьку бюлетень з написом «наш президент» навпроти прізвища Зеленського врахувала, хоча, як наголошують експерти,«це є порушенням».

Були й такі, хто залишав привіт усім кандидатам одразу. Наприклад, пишучи про те, що «пекло порожнє», бо «усі біси» – у бюлетенях.

«По-перше, це – красиво», – прокоментував журналіст Максим Гардус, який і виклав цю світлину, на що підписники відповіли йому, що, по-друге, «це – оригінально», а «головне– свята правда».

Дехто ж вдавався до більш конкретних натяків. Так, у Луцьку «для київської влади» на дільницю принесли мило і мотузку.

Ще радикальніше вчинили на Чернігівщині. На дільниці виборець вкинув не бюлетень в урну, а пляшку з запальною сумішшю у кабінку для голосування.

Відзначились і на Сумщині, де на одній з дільниць виборець спробував винести бюлетень у роті.

А у Чернівецькій області чоловік у виборчу урну впустив ще й свій паспорт.

Тим часом на Львівщині члени комісії дістали «болгарку». Все тому що загубили ключ від сейфу з бюлетенями.

А от якби зберігали їх так, як на Дніпропетровщині – у каструлі та холодильнику, – можливо, обійшлося б і без цього.

Насмішила навіть виборча дільниця на Антарктиді.

У той час, як Юлія Тимошенко не отримала тут жодної підтримки, Олександру Морозу, який знявся з виборів, дістався один голос.

І поки ЦВК продовжує підрахунок голосів, дехто вже встиг повідомити: Олег Ляшко нібито впевнено перемагає у сільській місцевості.

«… а також у степах, лісостепах, в очеретах та корівниках», – іронічно уточнюють у соцмережах.

Наразі у поліції повідомляють, що отримали 2 605 звернень щодо порушень під час першого туру виборів президента України.