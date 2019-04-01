ЦВК: день виборів і ніч після них пройшли без системних порушень

День голосування на виборах президента України і ніч після нього пройшли без системних порушень, заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

«Було багато застережень… Але день голосування і ніч після нього пройшли без системних порушень. Тому ми можемо говорити про те, що ми належним чином, відповідно до законодавства, завершили перший етап», – сказала вона.

Напередодні у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що до поліції в день виборів надійшло 1927 заяв і повідомлень про порушення, було зареєстровано 17 протоколів про адмінпорушення і відкрито 31 кримінальну справу.

Станом на 10:00 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 60% протоколів на виборах президента, які відбулися в Україні 31 березня.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,38%, Петро Порошенко – 16,38%, Юлія Тимошенко – 13,08%, Юрій Бойко – 11,58%, Анатолій Гриценко – 7,06%.

Явка на виборах склала близько 63,5%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.