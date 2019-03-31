Явка на виборах склала понад 63% – останні дані ЦВК

Явка на виборах президента України склала близько 63,5%, свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії. Інформація заснована на основі підрахунків явки на 198 округах зі 199.

Найвища явка у Львівській та Волинській областях (68,88% та 68,33% відповідно), найнижча – у Закарпатській області (46,99).

На позачергових виборах президента 2014 року явка виборців склала близько 59%.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. За даними національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.