Зеленський та Порошенко назвали один одного «маріонетками»

Лідери президентських перегонів Володимир Зеленський та Петро Порошенко назвали один одного «маріонетками».

Після оголошення даних екзит-полів Порошенко заявив, що його в другому турі «доля звела» «з маріонеткою [бізнесмена Ігоря] Коломойського».

У відповідь Зеленський сказав: «Шановний гаранте, так ви маріонетка Свинарчука або Свинарчук ваша». Таким чином він натякнув на фігуранта журналістського розслідування про розкрадання в оборонцій сфері, колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського, який, за даними розслідувачів, до 2014 року мав прізвище Свинарчук.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 63,5%.

За даними національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.