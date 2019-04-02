«Золоті голоси»: КВУ назвав кандидатів, яким голос виборця коштував найбільше

Громадська організація «Комітет виборців України» назвала кандидатів, які витратили найбільше грошей на голос одного виборця.

Найдорожчою, за даними КВУ, стала вартість голосу для Романа Насірова, Сергія Капліна й Аркадія Корнацького.

КВУ провів аналіз, в якому співставив кількість грошей, які кандидати офіційно витратили на проведення агітації та внесення грошової застави із кількістю голосів виборців, здобутих ними за результатами виборів.

«На першому місці в рейтингу «золотих голосів» Роман Насіров. Кандидат витратив на агітаційну кампанію та заставу 2,5 млн. грн. і отримав підтримку 2507 виборців. Тобто, вартість одного голосу склала 997 грн., що є рекордною сумою. На другому місці Сергій Каплін: витрачено 12,6 млн., отримано 14 871 голосів. Вартість голосу – 849 грн. Третій – Аркадій Корнацький. Кандидат витратив 3,5 млн. грн. При цьому отримав 4 358 голосів. Вартість одного голосу склала 825 грн.», – заявляють спостерігачі.

Натомість найменш дорогими виявилися голоси виборців для Ігоря Смешка, Володимира Зеленського та Юрія Тимошенка – відповідно 4 гривні, 16 гривень і 22 гривні.

Вартість голосу для Петра Порошенка склала 141 гривню, Юлії Тимошенко – 68 гривень, Юрія Бойка – 23 гривні, Анатолія Гриценка – 82 гривні, пишуть у КВУ.

Згідно з останніми даними ЦВК, яка порахувала більше ніж 98% протоколів, лідирує в першому турі виборів Володимир Зеленський із понад 30% голосів, на другому місці – Петро Порошенко (майже 16%). Юлія Тимошенко посідає третє місце – майже 13,4% голосів виборців.

Остаточні результати мають бути оголошені до 10 квітня. Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.