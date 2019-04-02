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02 Квітень 2019, Київ 12:30
Новини | Політика

«Золоті голоси»: КВУ назвав кандидатів, яким голос виборця коштував найбільше

Найдорожчою, за даними КВУ, стала вартість голосу для Романа Насірова, Сергія Капліна й Аркадія Корнацького

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Громадська організація «Комітет виборців України» назвала кандидатів, які витратили найбільше грошей на голос одного виборця.

Найдорожчою, за даними КВУ, стала вартість голосу для Романа Насірова, Сергія Капліна й Аркадія Корнацького.

КВУ провів аналіз, в якому співставив кількість грошей, які кандидати офіційно витратили на проведення агітації та внесення грошової застави із кількістю голосів виборців, здобутих ними за результатами виборів.
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«На першому місці в рейтингу «золотих голосів» Роман Насіров. Кандидат витратив на агітаційну кампанію та заставу 2,5 млн. грн. і отримав підтримку 2507 виборців. Тобто, вартість одного голосу склала 997 грн., що є рекордною сумою. На другому місці Сергій Каплін: витрачено 12,6 млн., отримано 14 871 голосів. Вартість голосу – 849 грн. Третій – Аркадій Корнацький. Кандидат витратив 3,5 млн. грн. При цьому отримав 4 358 голосів. Вартість одного голосу склала 825 грн.», – заявляють спостерігачі.

Натомість найменш дорогими виявилися голоси виборців для Ігоря Смешка, Володимира Зеленського та Юрія Тимошенка – відповідно 4 гривні, 16 гривень і 22 гривні.

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Вартість голосу для Петра Порошенка склала 141 гривню, Юлії Тимошенко – 68 гривень, Юрія Бойка – 23 гривні, Анатолія Гриценка – 82 гривні, пишуть у КВУ.

Згідно з останніми даними ЦВК, яка порахувала більше ніж 98% протоколів, лідирує в першому турі виборів Володимир Зеленський із понад 30% голосів, на другому місці – Петро Порошенко (майже 16%). Юлія Тимошенко посідає третє місце – майже 13,4% голосів виборців.

Остаточні результати мають бути оголошені до 10 квітня. Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

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