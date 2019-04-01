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Второй тур президентских выборов в Украине будет и пройдет 21 апреля. В нем встретятся Петр Порошенко и Владимир Зеленский. После обработки Центральной избирательной комиссии 85% голосов актер Владимир Зеленский лидирует по всей территории Украины, кроме двух регионов – Галичины и Донбасса.

За кого проголосовал Донбасс? Перетекут ли голоса за Юрия Бойко Зеленскому? И что может предпринять Петр Порошенко, чтобы побороться за голоса? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили научный директор центра «Социальные индикаторы», экспертка Киевского международного института социологии (КМИС) Светлана Хутка и политолог Олег Саакян.

– Светлана, вчера еще до того, как Национальный экзит-пол 2019 обнародовал свои результаты, от одного из кандидатов в президенты слышали заявление, что этот экзит-пол сфальсифицирован. Потом вышла Юлия Тимошенко и сказала, что это большой заговор. Вообще технически возможно ли сфальсифицировать результаты национального экзит-пола?

Светлана Хутка: Этот вопрос мне уже ставили несколько раз. Здесь может быть несколько измерений ответа. С одной стороны, у нас свобода слова, с другой стороны, нужно иметь основания, чтобы заявлять о фальсификациях.

Второе измерение касается качества и репутации национального экзит-пола. Это уже 15-й экзит-пол, который мы проводим совместно с нашими партнерами. Это экзит-пол, который имеет доверие международных организаций, которые являются нашими донорами. И можно ознакомиться с тем, кто является донорами, сколько это стоит.

Также для каждого экзит-пола все данные доступны общественности.

В течение всего процесса проведения экзит-пола, на всех этапах мы были доступны для журналистов. Они присутствовали на нашей рабочей площадке по сбору данных. Кроме того, опросы на 400 избирательных участках были разделены между двумя компаниями – КМИС и Центр Разумкова. И это были две параллельные независимые выборки. Это также был важный критерий для всего контроля. Данные были очень близки между этими двумя компаниями.

– Олег, Юлия Тимошенко сейчас, согласно данным ЦИК, набирает 13,3%, после обработки 86% бюллетеней. На что она рассчитывала вчера, заявляя, что данные национального экзит-пола сфальсифицированы? И ее штаб настаивает на том, что она занимает второе место на президентских выборах.

Партия «Батьківщина» готовит свой параллельный подсчет. И во многом они апеллировали, судя по всему, к тем данным, которые есть у них

​Олег Саакян: Во-первых, насколько я помню, в заявлении не шла речь о конкретном национальном экзит-поле, а в целом об экзит-полах. И в том что социологическое противостояние перерастает в вероятность противостояния экзит-полов. Ведь проводилось как минимум 4 экзит-пола. Также есть система параллельного подсчета голосов.

Насколько мне известно, партия «Батьківщина» готовит свой параллельный подсчет. И во многом они апеллировали, судя по всему, к тем данным, которые есть у них. При подсчете 67% было опережение со стороны Юлии Тимошенко Петра Порошенко.

Светлана Хутка: Но в данном случае, когда мы говорим об экзит-полах ключевых компаний, они между собой очень подобны. Битвы экзит-полов не состоялось.

Олег Саакян: Да. На моменте, когда публиковалась информация, были опасения. В действительности, данные всех экзит-полов очень схожие.

Сейчас пока очевидно, что во втором туре точно есть Зеленский. Относительно второго места интрига очень маловероятна, но она еще сохраняется.

Светлана Хутка: Когда речь идет о контроле со стороны экзит-пола, нужно смотреть на разрывы результатов экзит-пола и ЦВК (ЦИК – ред.). В данном случае, разница колебаний вписывается в ошибку выборки. И нужно учитывать, что 5-6% избирателей не могут быть охвачены экзит-полом. Это те люди, которые голосуют на специальных участках.

– Светлана, касательно того, как проголосовал Донбасс. Задавали ли вы какие-то дополнительные вопросы, кроме того, за кого вы проголосовали? Нет ли данных по образованию, по возрасту?

Светлана Хутка: Ключевой вопрос, это «за кого вы проголосовали?». Но там были также дополнительные вопросы про образование, пол и возрастную группу.

Тем не менее, сейчас мы эти данные специально не подсчитывали. Но когда речь идет о региональном распределение, то можно определенные результаты говорить.

У Зеленского равномерное распределение по всем регионам, с акцентом на Юге. У Порошенко – больше Запад и Центр, та же история с Тимошенко

У Владимира Зеленского равномерное распределение по всем регионам, с акцентом на Юге. У Петра Порошенко это был больше Запад и Центра, та же история с Юлией Тимошенко. Большинство голосующих за Владимира Зеленского, это более молодые люди.

Если говорить о тренде, то чем выше возраст, тем ниже поддержка Владимира Зеленского. Петра Порошенко наоборот, еще меньше поддержка молодежи со стороны Юлии Тимошенко.

Кейс этой это кампании очень интересная работа с избирателем и то, как она отличалась в разных штабах. В случае Владимира Зеленского, очень много работы уделялось тому, чтобы мотивировать молодежь принять участие в выборах.

Если говорить в принципе о причинах избрания кандидатов, то по данным исследований предшествующих выборам, среди мотивов наиболее важными были личные качества, программа и предложения кандидатов по поводу экономической стратегии, стратегии будущего развития страны, насколько кандидат внимателен к теме обеспечения мира на Донбассе.

Для этой кампании в некотором роде было странно, что ко всем кандидатам был вопрос, что будет с войной, и четкого ответа, долгосрочной стратегии не было предоставлено ни от кого.

– Светлана, касательно явки, 63,2% согласно статистике «Опоры». Это больше, чем в 2014 году, когда страна переживала горячую фазу войны. Что привело людей на избирательные участки так массово?

Светлана Хутка: Способы стимулирования явки, особенно молодых избирателей, в данном случае, в Украине в чем-то даже напрямую являются следствием изучения опыта западных демократий, которые в последние десятилетия переживают кризис партийных систем. Поэтому очень много тестируют и используют разнообразных инструментов вовлечения избирателей в процесс.

Кроме того, нужно учитывать еще один фактор. В последние полгода перед выборами изменилась структура важности влияния компромата на решение избирателя. В августе 2018 года это было менее важно, на первое место для избирателей выходил опыт кандидата, а за последние полгода они поменялись местами и сильно возросло значение компромата.

– Почему?

Избиратели недостаточно знакомы с тем, за что конкретно несет ответственность та или иная ветвь власти

​Светлана Хутка: Думаю, это можно связывать с медийным контекстом, а во-вторых, с пересмотром своих ожиданий. И кроме того, понимание функций президента и распределение ответа на вопрос, кто виноват в том, что происходит. Это тоже смещено. Избиратели недостаточно знакомы с тем, за что конкретно несет ответственность та или иная ветвь власти. Например, тарифы или уровень зарплат и пенсий. Это не зона ответственности президента.

Слушатель: Эти выборы мне напоминают выборы в США, когда к власти пришел Трамп. Человек, пришедший из бизнеса, не приведет к новому Майдану или конфликту?

Олег Саакян: На самом деле, я не вижу причин для гражданского противостояния. Классическая ситуация, это территориальная поляризация. На этих выборах это отсутствует у всех лидеров гонки. По региональному или языковому признаку воссоздать противостояние, мне кажется, не удастся.

– Кто бы не вышел во второй тур с Владимиром Зеленским, получается, он победит?

Светлана Хутка: Будем собирать данные и смотреть. Но если говорить о вероятностях перераспределения голосов, то, например, голоса Юрия Бойко в большей степени перераспределятся в пользу Зеленского.

– Олег, что может предпринять Петр Порошенко, чтобы побороться с Зеленским во втором туре?

Олег Саакян: На сегодня социологическое моделирование показывает, что Порошенко проигрывает. Но по заявлениям Порошенко и лидеров мнений, связанных с Банковой, вероятно, будет радикализация риторики, милитаризация дискурса, где Порошенко сможет себя актуализировать в образе главнокомандующего.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)