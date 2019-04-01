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01 Квітень 2019, Київ 22:45
Донбас.Реалії

Выбори 2019: без разделения по региональному или языковому признаку

Члени виборчої комісії на виборах президента України на одній з виборчих дільниць. Київ, 31 березня 2019 року

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Второй тур президентских выборов в Украине будет и пройдет 21 апреля. В нем встретятся Петр Порошенко и Владимир Зеленский. После обработки Центральной избирательной комиссии 85% голосов актер Владимир Зеленский лидирует по всей территории Украины, кроме двух регионов – Галичины и Донбасса.

За кого проголосовал Донбасс? Перетекут ли голоса за Юрия Бойко Зеленскому? И что может предпринять Петр Порошенко, чтобы побороться за голоса? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили научный директор центра «Социальные индикаторы», экспертка Киевского международного института социологии (КМИС) Светлана Хутка и политолог Олег Саакян.

– Светлана, вчера еще до того, как Национальный экзит-пол 2019 обнародовал свои результаты, от одного из кандидатов в президенты слышали заявление, что этот экзит-пол сфальсифицирован. Потом вышла Юлия Тимошенко и сказала, что это большой заговор. Вообще технически возможно ли сфальсифицировать результаты национального экзит-пола?

Светлана Хутка: Этот вопрос мне уже ставили несколько раз. Здесь может быть несколько измерений ответа. С одной стороны, у нас свобода слова, с другой стороны, нужно иметь основания, чтобы заявлять о фальсификациях.

Второе измерение касается качества и репутации национального экзит-пола. Это уже 15-й экзит-пол, который мы проводим совместно с нашими партнерами. Это экзит-пол, который имеет доверие международных организаций, которые являются нашими донорами. И можно ознакомиться с тем, кто является донорами, сколько это стоит.

Также для каждого экзит-пола все данные доступны общественности.

В течение всего процесса проведения экзит-пола, на всех этапах мы были доступны для журналистов. Они присутствовали на нашей рабочей площадке по сбору данных. Кроме того, опросы на 400 избирательных участках были разделены между двумя компаниями – КМИС и Центр Разумкова. И это были две параллельные независимые выборки. Это также был важный критерий для всего контроля. Данные были очень близки между этими двумя компаниями.

– Олег, Юлия Тимошенко сейчас, согласно данным ЦИК, набирает 13,3%, после обработки 86% бюллетеней. На что она рассчитывала вчера, заявляя, что данные национального экзит-пола сфальсифицированы? И ее штаб настаивает на том, что она занимает второе место на президентских выборах.

Партия «Батьківщина» готовит свой параллельный подсчет. И во многом они апеллировали, судя по всему, к тем данным, которые есть у них
Олег Саакян

Олег Саакян: Во-первых, насколько я помню, в заявлении не шла речь о конкретном национальном экзит-поле, а в целом об экзит-полах. И в том что социологическое противостояние перерастает в вероятность противостояния экзит-полов. Ведь проводилось как минимум 4 экзит-пола. Также есть система параллельного подсчета голосов.

Насколько мне известно, партия «Батьківщина» готовит свой параллельный подсчет. И во многом они апеллировали, судя по всему, к тем данным, которые есть у них. При подсчете 67% было опережение со стороны Юлии Тимошенко Петра Порошенко.

Светлана Хутка: Но в данном случае, когда мы говорим об экзит-полах ключевых компаний, они между собой очень подобны. Битвы экзит-полов не состоялось.

Светлана Хутка, научный директор центра «Социальные индикаторы», экспертка Киевского международного института социологии (КМИС)
Светлана Хутка, научный директор центра «Социальные индикаторы», экспертка Киевского международного института социологии (КМИС)

Олег Саакян: Да. На моменте, когда публиковалась информация, были опасения. В действительности, данные всех экзит-полов очень схожие.

Сейчас пока очевидно, что во втором туре точно есть Зеленский. Относительно второго места интрига очень маловероятна, но она еще сохраняется.

Светлана Хутка: Когда речь идет о контроле со стороны экзит-пола, нужно смотреть на разрывы результатов экзит-пола и ЦВК (ЦИК – ред.). В данном случае, разница колебаний вписывается в ошибку выборки. И нужно учитывать, что 5-6% избирателей не могут быть охвачены экзит-полом. Это те люди, которые голосуют на специальных участках.

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– Светлана, касательно того, как проголосовал Донбасс. Задавали ли вы какие-то дополнительные вопросы, кроме того, за кого вы проголосовали? Нет ли данных по образованию, по возрасту?

Светлана Хутка: Ключевой вопрос, это «за кого вы проголосовали?». Но там были также дополнительные вопросы про образование, пол и возрастную группу.

Тем не менее, сейчас мы эти данные специально не подсчитывали. Но когда речь идет о региональном распределение, то можно определенные результаты говорить.

У Зеленского равномерное распределение по всем регионам, с акцентом на Юге. У Порошенко – больше Запад и Центр, та же история с Тимошенко
Светлана Хутка

У Владимира Зеленского равномерное распределение по всем регионам, с акцентом на Юге. У Петра Порошенко это был больше Запад и Центра, та же история с Юлией Тимошенко. Большинство голосующих за Владимира Зеленского, это более молодые люди.

Если говорить о тренде, то чем выше возраст, тем ниже поддержка Владимира Зеленского. Петра Порошенко наоборот, еще меньше поддержка молодежи со стороны Юлии Тимошенко.

Кейс этой это кампании очень интересная работа с избирателем и то, как она отличалась в разных штабах. В случае Владимира Зеленского, очень много работы уделялось тому, чтобы мотивировать молодежь принять участие в выборах.

Если говорить в принципе о причинах избрания кандидатов, то по данным исследований предшествующих выборам, среди мотивов наиболее важными были личные качества, программа и предложения кандидатов по поводу экономической стратегии, стратегии будущего развития страны, насколько кандидат внимателен к теме обеспечения мира на Донбассе.

Для этой кампании в некотором роде было странно, что ко всем кандидатам был вопрос, что будет с войной, и четкого ответа, долгосрочной стратегии не было предоставлено ни от кого.

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– Светлана, касательно явки, 63,2% согласно статистике «Опоры». Это больше, чем в 2014 году, когда страна переживала горячую фазу войны. Что привело людей на избирательные участки так массово?

Светлана Хутка: Способы стимулирования явки, особенно молодых избирателей, в данном случае, в Украине в чем-то даже напрямую являются следствием изучения опыта западных демократий, которые в последние десятилетия переживают кризис партийных систем. Поэтому очень много тестируют и используют разнообразных инструментов вовлечения избирателей в процесс.

Кроме того, нужно учитывать еще один фактор. В последние полгода перед выборами изменилась структура важности влияния компромата на решение избирателя. В августе 2018 года это было менее важно, на первое место для избирателей выходил опыт кандидата, а за последние полгода они поменялись местами и сильно возросло значение компромата.

– Почему?

Избиратели недостаточно знакомы с тем, за что конкретно несет ответственность та или иная ветвь власти
Светлана Хутка

Светлана Хутка: Думаю, это можно связывать с медийным контекстом, а во-вторых, с пересмотром своих ожиданий. И кроме того, понимание функций президента и распределение ответа на вопрос, кто виноват в том, что происходит. Это тоже смещено. Избиратели недостаточно знакомы с тем, за что конкретно несет ответственность та или иная ветвь власти. Например, тарифы или уровень зарплат и пенсий. Это не зона ответственности президента.

Слушатель: Эти выборы мне напоминают выборы в США, когда к власти пришел Трамп. Человек, пришедший из бизнеса, не приведет к новому Майдану или конфликту?

Олег Саакян: На самом деле, я не вижу причин для гражданского противостояния. Классическая ситуация, это территориальная поляризация. На этих выборах это отсутствует у всех лидеров гонки. По региональному или языковому признаку воссоздать противостояние, мне кажется, не удастся.

Олег Саакян, политолог
Олег Саакян, политолог

– Кто бы не вышел во второй тур с Владимиром Зеленским, получается, он победит?

Светлана Хутка: Будем собирать данные и смотреть. Но если говорить о вероятностях перераспределения голосов, то, например, голоса Юрия Бойко в большей степени перераспределятся в пользу Зеленского.

– Олег, что может предпринять Петр Порошенко, чтобы побороться с Зеленским во втором туре?

Олег Саакян: На сегодня социологическое моделирование показывает, что Порошенко проигрывает. Но по заявлениям Порошенко и лидеров мнений, связанных с Банковой, вероятно, будет радикализация риторики, милитаризация дискурса, где Порошенко сможет себя актуализировать в образе главнокомандующего.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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