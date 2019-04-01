Російські ЗМІ про вибори президента України: удар на негатив

Matthew Luxmoore

У той час, коли українці голосували за президента на подальші п’ять років, росіян, які стежили за подіями на своєму державному тебелаченні, бомбардували повідомленнями про самі лише провали й невдачі України як «нєзалєжной» держави, а ще оповідями про суцільні виборчі шахрайства.

«Сама виборча кампанія стала найбруднішою за всю історію України, а порушення ще до голосування настільки грубі, що незрозуміло, як можна визнати результати таких виборів», – заявив телеведучий Дмитро Кисельов відразу після закриття дільниць, іще не знаючи, які будуть ці результати, – й інші російські державні телеканали повторили схожі твердження.

Російських спостерігачів і журналістів державних засобів інформації в Україну не впустили, і програми Кисельова «Весті нєдєлі» й інші програми державних телеканалів ліпили свої репортажі з кадрів українських каналів і накладеної начитки російського тексту.

«Під час голосування українська поліція зафіксувала понад дві тисячі порушень… Закордонні спостерігачі різко критикують організацію голосування», – стверджував один із провідних телеканалів «Росія-24».

Міністерство внутрішніх справ України повідомляло, що станом на 19-у годину 31 березня надійшло 1768 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Один зі спостерігачів, депутат парламенту Швейцарії Клод Беґле оприлюднив у фейсбуці відеострім із дільниці в Ізмаїлі Одеської області, розповідаючи про те, що прислані з Києва печатки «непрацездатні», бо мають неправильний номер, і тому всі бюлетені, проштамповані цими печатками, мають бути знищені, і виборча комісія чекає на нові печатки, які мають прибути вже пополудні, щоб замінити нечинні і перештампувати бюлетені. При цьому він заявив, що вважає цей інцидент технічною проблемою, а не шахрайством.

Міністерство внутрішніх справ України підтвердило те, що сталося. За повідомленнями українських засобів інформації, дільниця дійсно запрацювала аж по обіді.

У російських засобах інформації з’явилися цілком фантастичні інтерпретації цього випадку. Зокрема, телеканал «Росія-24», показавши відео швейцарського спостерігача, передав його таким чином, ніби «апарат для обробки бюлетенів, який привезли з Києва, не працює, … тому бюлетені для голосування, надруковані на цьому апараті, мають бути знищені, а виборча комісія має прислати новий апарат для бюлетенів». Розповівши слухачам про міфічний «апарат для друкування бюлетенів», російський телеканал при цьому викинув ту частину коментаря спостерігача (прізвище якого до того ж перекрутили), в якій він назвав інцидент технічною проблемою, а не шахрайством.

«Голосування відбулося неспокійно», – стверджувала офіційна урядова «Російська газета», заявляючи про «масові порушення і фальсифікації» і про вибори, «найбільш брудні і безчесні в історії України, за визнаннями майже всіх учасників процесу і спостерігачів».

Ці заяви контрастували з коментарями власне спостерігачів, зокрема, зі словами спеціального координатора Організації з безпеки і співпраці в Європі. «День виборів оцінюється загалом позитивно, він відкриває шлях до другого туру, – заявив спецкоординатор, депутат із Фінляндії Ілкка Канерва на прес-конференції в Києві. – Фундаментальних свобод було загалом дотримано, кандидати мали можливість вільно вести свої кампанії». При цьому він зауважив, що «численні і варті довіри свідчення про зловживання державними коштами і купівлю голосів підривають довіру до процесу».

Незважаючи на активний інтерес до українських виборів із боку російських засобів інформації, російські аналітики припускають, що Москва не має великих сподівань ні на який можливий результат.

Наприклад, російський політолог і політтехнолог Олексій Мінченко в інтерв’ю газеті «Ведомості» заявив: «Загалом тренд відносин між Росією і Україною вже заданий, і навряд щось принципово зміниться з перемогою будь-якого кандидата». Щоправда, при цьому він заявив, що саме «Порошенко – найприйнятніший кандидат для Росії, бо в нього низькі рейтинги, він некомпетентний… він найгірший президент за всю історію України, а …краще мати слабкого ворога».

Російський політолог, заступник директора «Центру політичних технологій» Олексій Макаркін, зі свого боку, вважає, що для російської влади «зараз найкращий варіант перемоги Зеленського». І його пояснення такі самі: Зеленський, «імовірно, буде слабким президентом, він недосвідчений, не має команди»; натомість Порошенко, на думку цього оглядача, – «найбільш неприйнятний для Росії переможець».

Так само не полюбляють Порошенка й публічні російські діячі. Один із чільних депутатів Ради федерації, верхньої палати парламенту Росії, голова її комісії з інформаційної політики Олексій Пушков написав у твітері: «Народ проти Порошенка – така суть другого туру. В підсумку Порошенко мусить значно програти. Це висловить ставлення країни до його курсу».

А дехто з наближених до кремлівської влади активно робить вигляд, ніби результат виборів в Україні не має значення. Головний редактор прокремлівського телеканалу RT, що його оглядачі з багатьох країн називають пропагандистським, Маргарита Симоньян у день виборів кокетливо написала у твітері, додавши своє ж юнацьке фото: «Через те, що цілком не має значення, хто переможе в Україні, розглядаю старі фото».

Над перекладом і адаптацією матеріалу працював Сергій Драчук