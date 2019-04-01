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01 Квітень 2019, Київ 22:47
Політика

Російські ЗМІ про вибори президента України: удар на негатив

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Matthew Luxmoore

У той час, коли українці голосували за президента на подальші п’ять років, росіян, які стежили за подіями на своєму державному тебелаченні, бомбардували повідомленнями про самі лише провали й невдачі України як «нєзалєжной» держави, а ще оповідями про суцільні виборчі шахрайства.

«Сама виборча кампанія стала найбруднішою за всю історію України, а порушення ще до голосування настільки грубі, що незрозуміло, як можна визнати результати таких виборів», – заявив телеведучий Дмитро Кисельов відразу після закриття дільниць, іще не знаючи, які будуть ці результати, – й інші російські державні телеканали повторили схожі твердження.

Російських спостерігачів і журналістів державних засобів інформації в Україну не впустили, і програми Кисельова «Весті нєдєлі» й інші програми державних телеканалів ліпили свої репортажі з кадрів українських каналів і накладеної начитки російського тексту.

«Під час голосування українська поліція зафіксувала понад дві тисячі порушень… Закордонні спостерігачі різко критикують організацію голосування», – стверджував один із провідних телеканалів «Росія-24».

Міністерство внутрішніх справ України повідомляло, що станом на 19-у годину 31 березня надійшло 1768 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Один зі спостерігачів, депутат парламенту Швейцарії Клод Беґле оприлюднив у фейсбуці відеострім із дільниці в Ізмаїлі Одеської області, розповідаючи про те, що прислані з Києва печатки «непрацездатні», бо мають неправильний номер, і тому всі бюлетені, проштамповані цими печатками, мають бути знищені, і виборча комісія чекає на нові печатки, які мають прибути вже пополудні, щоб замінити нечинні і перештампувати бюлетені. При цьому він заявив, що вважає цей інцидент технічною проблемою, а не шахрайством.

Міністерство внутрішніх справ України підтвердило те, що сталося. За повідомленнями українських засобів інформації, дільниця дійсно запрацювала аж по обіді.

У російських засобах інформації з’явилися цілком фантастичні інтерпретації цього випадку. Зокрема, телеканал «Росія-24», показавши відео швейцарського спостерігача, передав його таким чином, ніби «апарат для обробки бюлетенів, який привезли з Києва, не працює, … тому бюлетені для голосування, надруковані на цьому апараті, мають бути знищені, а виборча комісія має прислати новий апарат для бюлетенів». Розповівши слухачам про міфічний «апарат для друкування бюлетенів», російський телеканал при цьому викинув ту частину коментаря спостерігача (прізвище якого до того ж перекрутили), в якій він назвав інцидент технічною проблемою, а не шахрайством.

«Голосування відбулося неспокійно», – стверджувала офіційна урядова «Російська газета», заявляючи про «масові порушення і фальсифікації» і про вибори, «найбільш брудні і безчесні в історії України, за визнаннями майже всіх учасників процесу і спостерігачів».

Ці заяви контрастували з коментарями власне спостерігачів, зокрема, зі словами спеціального координатора Організації з безпеки і співпраці в Європі. «День виборів оцінюється загалом позитивно, він відкриває шлях до другого туру, – заявив спецкоординатор, депутат із Фінляндії Ілкка Канерва на прес-конференції в Києві. – Фундаментальних свобод було загалом дотримано, кандидати мали можливість вільно вести свої кампанії». При цьому він зауважив, що «численні і варті довіри свідчення про зловживання державними коштами і купівлю голосів підривають довіру до процесу».

Російські пропагандисти намагаються говорити українською
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Російські пропагандисти намагаються говорити українською

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Незважаючи на активний інтерес до українських виборів із боку російських засобів інформації, російські аналітики припускають, що Москва не має великих сподівань ні на який можливий результат.

Наприклад, російський політолог і політтехнолог Олексій Мінченко в інтерв’ю газеті «Ведомості» заявив: «Загалом тренд відносин між Росією і Україною вже заданий, і навряд щось принципово зміниться з перемогою будь-якого кандидата». Щоправда, при цьому він заявив, що саме «Порошенко – найприйнятніший кандидат для Росії, бо в нього низькі рейтинги, він некомпетентний… він найгірший президент за всю історію України, а …краще мати слабкого ворога».

Російський політолог, заступник директора «Центру політичних технологій» Олексій Макаркін, зі свого боку, вважає, що для російської влади «зараз найкращий варіант перемоги Зеленського». І його пояснення такі самі: Зеленський, «імовірно, буде слабким президентом, він недосвідчений, не має команди»; натомість Порошенко, на думку цього оглядача, – «найбільш неприйнятний для Росії переможець».

Так само не полюбляють Порошенка й публічні російські діячі. Один із чільних депутатів Ради федерації, верхньої палати парламенту Росії, голова її комісії з інформаційної політики Олексій Пушков написав у твітері: «Народ проти Порошенка – така суть другого туру. В підсумку Порошенко мусить значно програти. Це висловить ставлення країни до його курсу».

Маргарита Симоньян, фото 18 жовтня 2018 року
Маргарита Симоньян, фото 18 жовтня 2018 року

А дехто з наближених до кремлівської влади активно робить вигляд, ніби результат виборів в Україні не має значення. Головний редактор прокремлівського телеканалу RT, що його оглядачі з багатьох країн називають пропагандистським, Маргарита Симоньян у день виборів кокетливо написала у твітері, додавши своє ж юнацьке фото: «Через те, що цілком не має значення, хто переможе в Україні, розглядаю старі фото».

Над перекладом і адаптацією матеріалу працював Сергій Драчук

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