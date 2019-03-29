Кандидати торгують не смислами, а фобіями – політолог про президентську виборчу кампанію 2019

Система «сіток», фільм «Рейган» та роздача цукерок. Президентська кампанія добігла кінця. Хто з кандидатів у президенти порушив правила агітації? Наскільки технології штабів кандидатів на пост президента ефективні на цих виборах?

Про виборчий процес в Україні в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили координаторка Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, журналіст Радіо Донбас.Реалії Сергій Горбатенко та політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

– Ольго, європейська мережа організації з нагляду за виборами ENEMO у своєму проміжному звіті заявила про те, що в Україні створені умови для проведення демократичних виборів та кампаній. На ваш погляд, європейці так говорять, тому що не хочуть зірвати вибори? Чи дійсно ситуація нормальна?

Чистих виборів у принципі не буває. У будь-якій країні Західного світу є маніпуляції та питання грошових інвестицій з боку великого бізнесу

​Ольга Айвазовська: Це не урядова мережа. Це не представництво Європейського союзу або якоїсь конкретної країни. Ми члени цієї мережі, але ми не спостерігаємо разом з ними. Я переконана, що мова йде про загальні рамки. Тобто умови для того, щоб вибори були демократичними, існують. Є законодавче поле, є органи правопорядку, які здійснюють свої функції в кращий чи гірший спосіб, є конкурентний виборчий процес. І мова у звіті ENEMO йшла саме про це.

Ця організація працює відповідно до міжнародних стандартів, вона не дала оцінки виборів, вона говорила про середовище, в якому організовується виборчий процес.

Чистих виборів у принципі не буває. У будь-якій країні Західного світу є маніпуляції та питання грошових інвестицій з боку великого бізнесу.

– На ваш погляд, наскільки брудна ця президентська кампанія?

Ольга Айвазовська: Я не можу дати оцінки, наскільки це вплине на кінцевий результат виборів. Тому що виборчий процес завершуються днем голосування, а потім підрахунком голосів та установленням результатів волевиявлення виборців у першому турі. Давати попередні оцінки все одно, що описувати подію, яка ще не відбулася.

Кампанія страшенно конкурентна, це ознака демократії. Але інколи ця конкуренція відбувається у недобросовісний спосіб. Виною чи базою для таких маніпуляцій часто є законодавство, до якого руки народних депутатів протягом останніх п’яти років не дійшли до повноцінної виборчої реформи.

Якщо говорити про агітацію, з одного боку, це будь-які дії, які спонукають голосувати чи не голосувати за кандидата, з іншого боку, розміщення відеоконтенту на одному з найпопулярніших телеканалів за участі актора, який є одночасно кандидатом, дуже складно оцінити з точки зору порушення правил ведення виборчої агітації. Тому що прямих закликів голосувати чи ні, ми не бачимо у цьому серіалі. І це також є проблема законодавчого поля, які прекрасно розуміють юристи штабів.

Те саме можна говорити про «сітки». З одного боку є поняття підкупу виборців і є карні наслідки, але проблема є й у законодавчому полі. У нас є профільний закон про вибори президента, який забороняє укладати будь-які угоди з агітаторами й давати їм можливість на платній основі здійснювати агітаційні послуги. З іншого боку, ЦВК дає роз’яснення, в якому стверджує що видатки не є прибутками. Тому якщо агітаційні послуги в частині логістики, харчування, інших супутніх витрат на здійснення агітаційних заходів є видатками, а не прямими прибутками для агітаторів, то це ні агітація, ні порушення, ні підкуп.

– Сама система «сіток» полягала у складнішій системі, ходили агітатори, шукали лояльних до кандидата людей. Потім отримували певні субвенції з бюджету.

Ми щоразу повертаємося до цього вже у піку виборчої кампанії, що у нас не врегульовані адміністративні ресурси та інвестиції у виборчий процес

​Ольга Айвазовська: Не тільки субвенції, це мало різні форми. Ви говорите про місцеві програми. Наприклад, протягом березня лише у Дніпрі було витрачено 15 мільйонів гривень на матеріальну допомогу громадянам. І прямих закликів голосувати чи не голосувати за кандидата, який підтримує чинний міський голова Дніпра, не здійснювалося. На нашу думку, це зловживання бюджетним адміністративним ресурсом і прихованою агітацією. Тому тут ще одне поле для майбутньої реформи.

Ми щоразу повертаємося до цього вже у піку виборчої кампанії, що у нас не врегульовані адміністративні ресурси і певні інвестиції у виборчий процес.

А «сітки» й підкупи це дещо інше. Це коли людині дають гроші або обіцяють дати кошти за те, що вона проголосує або не проголосує за конкретного кандидата.

Якщо це надання матеріальної вигоди з метою голосувати чи не голосувати за кандидата – це однозначно підкуп. Але законодавче поле й регуляція настільки ліберальна у певній частині, що можна трактувати окремі норми як завгодно.

– Скільки за весь час цієї президентської кампанії було відкрито кримінальних справ? І як ви оцінюєте реакцію правоохоронних органів на ці повідомлення?

Ольга Айвазовська: Ми зводимо статистику, аналізуємо судові рішення відповідно до реєстру, також зводимо статистику щодо наших звернень, тому що їх було багато. Лише у січні 171 звернення.

Хотілося б, щоб принаймні по кримінальних справах і злочинах, розслідування велося швидше, але є певні процесуальні дії, які ми не можемо пришвидшити.

– Ольго, загалом, якщо оцінювати цю президентську кампанію, вона найбільш брудна за всю історію президентів виборів?

Ольга Айвазовська: Я би так не сказала на сьогодні. Мені здається, що ми ростемо: і кандидати, і штаби, юристи, медійники, спостерігачі. Мова йде не просто про вкидання в інформаційне поле, а документування, реагування й звернення у правоохоронні органи.

Те, що підтверджує факт брудності, це останні соціологічні опитування, які підтверджують, що понад 80% виборців очікують, що вибори будуть нечесними. Такого відсотка зневіри до інституту виборів я не пам’ятаю.

– Сергію, наскільки ця президентська кампанія активна у Донецькій області? Та за твоїми спостереженнями й використовуються якісь брудні технології?

Сергій Горбатенко: Якщо порівнювати з попередніми кампаніями, на території Донецької області активних кандидатів не так і багато. За декілька днів до того, як Олександра Вілкула зареєстрували кандидатом у президенти, він приїжджав до Слов’янська. З ним був неприємний інцидент. Тоді відбувалося голосування у Верховній Раді, його карткою голосують, а він у Слов’янську.

Окрім того, Юлія Тимошенко також відвідала Слов’янськ. Перед її візитом за два дні мені зателефонували переселенці, які там живуть і повідомили, що люди з партії «Батьківщина» їм телефонують, шукають сім’ї з дітьми й запрошують їх на мітинг з Тимошенко, щоб отримати цукерки. Цей факт зареєстрували.

Найбільш активний в інформаційному просторі Юрій Бойко. Є регіональний канал у Слов’янську. І найактивніший кандидат там Бойко.

– Ольго, ви сказали, що відкриваються кримінальні справи. Але результати з’являться вже після другого туру президентських виборів, коли це вже ні на що не вплине. Тобто роби, що хочеш?

Ольга Айвазовська: Не зовсім. Навіть факт відкриття кримінального провадження й належної комунікації щодо нього може мати вплив на виборців.

Мені стає дещо некомфортно, що мільярди гривень витрачені й мають певним чином відношення до цієї виборчої кампанії. Тому що певні рішення можна було приймати раніше, наприклад, щодо перегляду пенсій або індексації пенсій. Чому саме у березні? Венеційська комісія рекомендувала при таких ситуаціях обмежувати комунікацію із суспільством щодо ролі посадових осіб, які є кандидатами, але не мають відношення юридично до цього процесу. Наприклад, якщо це пенсії, нехай би про це говорив Пенсійний фонд.

– Ефір телеканалу «1+1» в день тиші буде заповнений проектами з участю кандидата у президенти. На ваш погляд, наскільки це ефективно?

У нас кандидати торгують не смислами, а фобіями. Ніяких інноваційних посилів суспільству кандидати не роблять

​Віталій Кулик: На мій погляд, це діє. У нас кандидати торгують не смислами, а фобіями. Ніяких інноваційних посилів суспільству кандидати не роблять. Є спроба спекуляцій та гри на гострих проблемах, подаються вирішення простих рішень. Цим грішать усі кандидати.

Стосовно технології запустити у день тиші трансляцію проектів Зеленського. Але ми ж розуміємо, що в день тиші президент буде брати участь у різних інформаційних подіях і буде на телеекранах. У день тиші будуть борди, які будуть мотивувати прийти голосувати. Витримані в стилістиці кандидатів. Це також є маніпуляцією.

Ці вибори проходять у складній атмосфері. Я не пам’ятаю виборів, де б настільки сильно використовувався адмінресурс, тиск, маніпуляції та фейкові новини.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)