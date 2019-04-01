Вибори в Україні відповідають міжнародним стандартам – Світовий конгрес українців

У міжнародній місії Світового конгресу українців (СКУ) назвали президентські вибори в Україні такими, що відповідають міжнародним стандартам проведення демократичних виборів.

«Місія СКУ здійснила аналіз проведення президентських виборів на основі міжнародних зобов’язань України щодо демократії, верховенства права, свободи слова та проведення вільних і справедливих виборів. Короткотермінові спостерігачі СКУ зафіксували незначну кількість порушень на окремих виборчих дільницях», – заявив голова місії СКУ Євген Чолій.

За його словами, серед порушень була нестача місця на виборчих дільницях для інформації про всіх кандидатів, затримки з відкриттям окремих виборчих дільниць, ускладнений доступ людей літнього віку та людей з інвалідністю тощо.

«Ці поодинокі порушення не вплинули на результати виборів. Владні структури України доклали значних зусиль, щоб вибори були прозорими та пройшли на найвищому рівні, без використання адміністративних ресурсів для підтримки будь-кого з кандидатів», – додав Чолій.

Місія СКУ є третьою за величиною міжнародною спостережною місією на президентських виборах в Україні після спостережних місій Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ) та Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO). Місія СКУ зареєструвала 219 короткотермінових спостерігачів, що прибули з 16 країн світу.

Центральна виборча комісія наразі опрацювала понад 90% протоколів про результати виборів в Україні. Володимир Зеленський лідирує з 30,26%, на другому місці – Петро Порошенко (15,99%). Юлія Тимошенко набирає 13,35%, Юрій Бойко – 11,53%, Анатолій Гриценко – 7%.

Явка на виборах склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.