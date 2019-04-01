Бойко бачить «позитивний момент» у результатах першого туру виборів

Кандидат у президенти України від «Опозиційної платформи – За життя» бачить «позитивний момент» у результатах першого туру виборів, на яких він посідає четверте місце.

«Те, що сьогоднішній режим буде змінений, – це вимога українців, яка яскраво проявилося вже за результатами першого туру. Я дуже вдячний людям, і думаю, що така ж тенденція буде і в другому турі. Люди усвідомлюють свою відповідальність за долю країни ­– вони не хочуть жити ще п'ять років у війні і безладі. Це позитивний момент, і я дуже радий, що так сталося», – сказав Бойко.

За його словами, дуже важливо, щоб другий тур пройшов чесно.

Він підкреслив, що за даними ЦВК і результатами паралельного підрахунку голосів, його підтримка склала близько 12%.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Центральна виборча комісія наразі опрацювала понад 90% протоколів. Володимир Зеленський лідирує з 30,26%, на другому місці – Петро Порошенко (15,99%). Юлія Тимошенко набирає 13,35%, Юрій Бойко – 11,53%, Анатолій Гриценко – 7%. Явка на виборах склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.